Залужный и Зеленский ведут Украину к грандиозному шухеру – Золотарев

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Киевское руководство полтора года занималось политиканством вместо развития страны и армии.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, что мы стоим накануне грандиозного шухера – это ничего не сказать. Свадьба в Малиновке продолжается, только всё будет дальше и больше. К сожалению, в конфликте между военной необходимостью и политической целесообразностью проигрывает Украина, и в конечном итоге проигрываем все мы. Старались не педалировать тему, что существуют разночтения между военной необходимостью и политической целесообразностью, но сейчас это всё выложено наружу, кушайте и не обляпайтесь», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что грядущая тотальная мобилизация не несёт для Украины ничего хорошего.

«Для многих это действительно стало шоком. И что интересно, если год назад говорили, что у нас люди есть, дайте технику, то сейчас в интервью Залужного появляется интересный пункт о тотальной мобилизации. Тотальная мобилизация – как правило, такая вещь, которая происходит от безысходности, и ничего хорошего не несёт. Фронтовики говорят, что кого попало им не надо, это будет только проблема. Это говорит о том, что нас к чему-то готовят. Возможно, 2024 год принесёт куда более неприятные новости», – подытожил политолог.

Напомним, что Залужный назвал мобилизацию фактором наращивания украинских резервов, необходимых «для победы».