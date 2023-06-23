Зам Буданова пожаловался на удары по украинским аэродромам

Игорь Шкапа.  
23.06.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия продолжит методичное нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия продолжит методичное нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины. Об этом, передает...

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«На сегодняшний день по линии фронта очень активно работает [российская] авиация, каждый день 20-25 авиационных бомб падает вблизи линии фронта, за линией фронта. Кроме того, мы сообщали о том, что Российская федерация будет пытаться препятствовать нашему логистическому обеспечению, будет пытаться уничтожать группировки наших войск в районах сосредоточения, будет наносить удары по другим объектам, связанным с обеспечением нашей обороны, возможностями наших Вооруженных сил, прежде всего ударных.

И это мы реально видим: начиная с мая, кроме того, что осуществляются удары по Киеву, по другим городам, непосредственно наносятся удары по нашим аэродромам, по нефтеперерабатывающим предприятиям, по предприятиям, где хранятся горюче-смазочные материалы, другие средства, которые используются нашими Вооруженными силами, Силами обороны. Цель – прежде всего, не допустить наших активных действий на линии фронта», – сказал Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его оценкам, эти удары будут продолжаться, несмотря на то, что русские стали «экономить ракетное вооружение».

«Потому что та кампания, которая проводилась осенью, зимой, когда они использовали за один удар 80-100 ракет, истощила арсеналы и запасы Российской Федерации. И на сегодняшний день мы фиксируем, что производимое сразу идет в войска для дальнейшего применения. Последние удары показали, что, например, крылатые ракеты – мы уже видим по их остаткам – были изготовлены в апреле этого года. Это однозначно свидетельствует о том, что сразу с производства идет боевое применение против наших объектов», – отметил представитель ГУР.

Он призвал не обольщаться тем, что частота российских ударов в июне несколько уменьшилась по сравнению с маем.

«Здесь много влияющих факторов. Во-первых, необходимость разведки наших объектов. Во-вторых, это более взвешенный подход Российской федерации к выбору целей и тактики внедрения. Ведь сейчас используются не только крылатые ракеты, используются ракеты к комплексу С-300 по наземным целям и, конечно, беспилотные летательные аппараты. Россия активно начала использовать ложные цели, например, крылатые ракеты Х-55 они сейчас дорабатывают и используют как ложную цель для истощения нашей противовоздушной обороны.

Мы также отмечаем уменьшение количества ракет в ударе, но, очевидно, агрессор все же будет пытаться поддерживать частоту ударов – методично, изо дня в день, поражать наши объекты и держать наше население в таком напряжении», – резюмировал Скибицкий.

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