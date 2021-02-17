Заместитель Ельцина: На месте Путина я бы взял Навального на работу

17.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Подчинённые Владимира Путина должны были действовать с Алексеем Навальным более тонко – например, предложить ему должность, что позволило бы нейтрализовать оппозиционера.

Об этом в интервью журналисту Андрею Караулову заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что мешало – вот, появился Навальный, борется с коррупцией. Владимир Владимирович дает команду: «Пригласите мне Навального». Поставили телекамеры и сказали: «Алексей, молодец, хорошую ты тему взял. Давай я тебе создам межведомственную комиссию, откомандирую из ФСБ специалистов, из МВД специалистов, из прокуратуры. И занимайтесь. И учти, ты прямого подчинения мне – никому не подчиняешься, только мне. Раз в месяц мне доклад, видеосъемку на стол». Все, понимаешь, Навальному сказать в этом случае «я не буду» – ну это все зафиксировано на камеры, и тогда президент скажет: «Ну, вы поняли, что это за человек, для чего он это делает. Я ему предложил межведомственную комиссию, хорошую зарплату, прямое подчинение, безопасность». И не было бы сегодня никаких протестов…», – описал свой сценарий Руцкой.

По его мнению, такой план нейтрализации стоило предложить Сергею Кириенко, который курирует внутреннюю политику.

«Ведь, можно же было объяснить и сказать: «Да, строится госдача, под прием иностранных делегаций, президентов. А коммерческие структуры участвуют потому, что они тоже будут иметь право приглашать сюда инвесторов, встретить их, покормить, отдохнуть и все прочее». А посмотрите, что они сделали…», – заявил Руцкой.

Он также высказался в поддержку экономистов Сергея Глазьева и Михаила Хазина, которые сейчас находятся вне высоких должностей.

«Есть Серега Глазьев, я его знаю с 1990-го года – это замечательный человек. Он был помощником у Владимира Владимировича. Я ему говорю: «Сереж, ну ты же докладные пишешь президенту?». Он говорит: «Ну, вот, видишь, куда меня назначили? В никуда». Министр экономики СНГ – что это такое? И кто это? Но его и не хотят слушать, его оплевывает эта стая жуликов и воров. Есть Миша Хазин – я скажу, это финансовый гений. Тоже предлагает финансовую модель выстроить в стране. Его слушает кто-нибудь? Нет. Понимаете, что произошло? Отжали способных, умных людей, отжали», – сказал Руцкой.