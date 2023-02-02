Заместитель Кулебы сожалеет: Украине не под силу оккупировать Россию

Победа Украины должна подразумевать не столько капитуляцию России, сколько переформатирование сознания русских.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший украинский посол в Германии, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, запрос на диалог с Россией распространён на Западе.

«Кто-то о нём говорит, как глава МИД Австрии, кто-то об этом говорит непублично в кулуарах, кто-то об этом говорить пока что боится. Однако и мы должны искать ключ к ответу на этот вопрос, потому что это тревожит множество людей. Обычные немцы спрашивают: а как ты себе представляешь победу Украины? Мы на вашей стороне, были бы у меня эти танки, сам бы тебе дал, но как ты себе представляешь завершение войны? У нас есть формула мира. Первый шаг – это идея президента, подготовить поствоенный миропорядок. Нам нужно думать над тем, чтобы сформулировать, в чём заключается победа», – сказал Мельник.

Интервьюер перебила дипломата, уточнив, что запросы Украины понятны – выйти на границы 1991 года, тогда как главный вопрос – что делать с Россией? Чиновник в ответ рассказал, что эту фундаментальную проблему нужно решать вместе с американцами и британцами.

«Этот вопрос тоже волнуют наших западных партнёров. Да, вы вышли на границы, никто, слава богу, не возражает, что нам это под силу. Но что дальше? Мой ответ простой: Россия должна пережить то, что пережили немцы 9 или 8 мая 1945 года. Не только полная и безусловная капитуляция войск без всяких переговоров. Но что было дальше? Германия была оккупирована союзниками, и был процесс денацификации – того, что русские хотели сделать у нас. Как быть с этим? Вряд ли Россия будет нами оккупирована, по крайней мере, эта опция сейчас не первоочерёдная. Но как сделать, чтобы общество в России перестало думать захватническим методом и желать физически уничтожить своего соседа? На это ответа нет. И мы ответа дать не можем. Тут нужно думать с американцами, немцами британцами, как сделать невозможной новую большую войну, её повторение, возможно, в более брутальных масштабах, чем сейчас. И это реально небанальные вопросы, которые нас волнуют», – объяснил Мельник.