Заместительница Грефа, обвиненная в крупном мошенничестве, пытается скрыться на Украине

01.10.2021 16:12 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую обвиняют в хищении 50 миллионов рублей из госбюджета, не явилась на допрос, выключила телефоны и покинула место жительства.

Автомобиль объявленной Раковой Porsche Panamera заметили ночью на трассе М-1 «Беларусь». По данным инсайдеров, она пытается скрыться на Украине. Прячется от силовиков сожитель – гражданин Украины Артур Стеценко (ранее работал в Фонде новых форм развития образования), у которого есть квартира в Киеве. Источники в силовых структурах заявили, что он тоже будет привлечен к уголовной ответственности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Следственные действия прошли по месту жительства и на рабочем месте Раковой прошли еще в среду, однако меры пресечение в отношении ее не были приняты. Сейчас банкирша объявлена в федеральный розыск. МВД планирует объявить Ракову в международный розыск и добиваться ее заочного ареста.

Она подозревается в том, что в 2019 году, занимая пост замминистра просвещения, пролоббировала выделение средств Фонду новых форм развития образования, в котором сама Ракова была гендиректором. Экспертизы заключенных контрактов выявили признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».

В качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка».

Сбербанк поспешил сообщить, что дело Раковой не имеет отношения к работе банка. Однако в рамках его уже арестованы еще два топ-менеджера «Сбера» – Максим Инкин и Евгений Зак, а также бывший директор «Шаники» Кристина Крючкова

«У Грефа оглушительный репутационный провал. Вице-президенты Сбербанка, скрывающиеся от следствия – это очень тревожный симптом, свидетельствующий о том, что элиты находятся на последней стадии «агломерирования» бюджетных средств, за которой всегда следует выход в кэш и бегство за границу», – написал в своем телеграм-канале политолог Максим Жаров.

«Блокбастер с бегством, который мы наблюдаем в режиме реального времени, вписывается в мое представление о Сбербанке. Он нам сказал – «я больше не банк, я – сбер, я – экосистема». А дальше он нам как бы сказал – «я буду вас учить, я буду вам продавать, я буду вас лечить, я буду возить вас на такси, я буду вашим курьером, я втеку во все щели вашей жизни своим искусственным интеллектом, я буду учить ваших детей – дистанционно. А потом ваших детей будет учить мой искусственный интеллект». И чувствуется в этом тоже какая-то авантюра, которая до добра не доводит. А авантюру делают авантюристы. Нет, не удивляет меня, что прямо сейчас нерядовой сотрудник Сбербанка мчит от погони в сторону недружественной Украины. А, может, переходит сейчас российскую границу по зеленке или реку вброд или шагает через топи и болота. И у меня есть странная фантазия – когда ИИ-Сбер-Я-ваш-незаменимый-помощник тут нам все обвалит, опять будут эти погони, болота, топи. И все туда же – в сторону Украины», – написала журналист Марина Ахмедова.

«И обвинение в хищении 50 миллионов рублей, и вероятный побег на Украину в данном случае – звенья одной и той же цепи. Если честно, очень хотелось бы услышать от главы Сбербанка Германа Грефа какой-то официальный комментарий по этому поводу. Госконтракты разыгрывались на электронной площадке “Сбербанк-АСТ” – дочерней фирмы того самого банка, вице-президентом которого Ракова стала после увольнения из министерства.

Кстати, региональным властям тоже есть смысл задаться вопросом – надо ли им сотрудничать со сберовскими псевдообразовательными проектами, которые продвигают всё что угодно, кроме традиционных российских ценностей», – считает радиожурналистка Анна Шафран.