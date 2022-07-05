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Замначальника Крымской таможни отправили под домашний арест по подозрению в хищении более 3,5 миллионов рублей на фиктивном ремонте здания таможенного поста в Евпатории.

Вместе с таможенником по делу проходит руководитель фирмы, которая по документам проводила ремонт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Установлено, что договор на капитальный ремонт здания в Евпатории был подписан в марте 2021 года. Строительный контроль на объекте выполняло АО «Служба технического надзора». Никаких актов о приеме выполненный работ не было, но это не помешало замначальника таможни – начальнику отдела тылового обеспечения подписать документы и оплатить работы по госконтракту на более 3,5 миллионов рублей.

Факт подложного ремонта выявили в отделе противодействия коррупции таможни. Подключились управление ФСБ и главк Следкома. Таможенника и его подельника задержали, провели обыски у них дома и на работе.

«От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учетом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в СК.

Действия замначальника таможни квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), руководителя коммерческой фирмы-подрядчика подозревают в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается.