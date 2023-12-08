Замороженные российские активы снова проходят мимо украинской кассы

Игорь Шкапа.  
08.12.2023 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Финансы


На следующей неделе в ЕС должны утвердить юридическое предложение об использовании доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники сообщает агентство «Рейтер».

На следующей неделе в ЕС должны утвердить юридическое предложение об использовании доходов от замороженных...

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Отмечается, что по этому поводу Киев «не получит мгновенных хороших новостей».

Для одобрения соответствующего решения нужно согласие всех 27 входящих в ЕС стран, но указывается, что свои сомнения высказывают Франция, Германия и Бельгия.

Европейские чиновники опасаются судебных рисков и ссылаются на критику со стороны Европейского центрального банка.

Агентство указывает, что лидеры ЕС не дадут этому предложению окончательного одобрения на саммите, но, возможно, поручат своим 27 правительствам больше над ним работать.

«У группы государств-членов все еще есть юридические проблемы», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Он добавил, перечисление средств не произойдет «в ближайшем будущем».

В заявлении G7 в среду, призывающем к «решительному прогрессу» в поддержке Украины за счет непредвиденных прибылей компаний, владеющих заблокированными российскими суверенными активами, чиновник видит скорее декларацию о намерениях, чем конкретную формулу.

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