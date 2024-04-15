Заморозка ничего не даст. Война с русскими продолжится – американский профессор

Заморозка конфликта на Украине ничего не решит – Запад продолжит дестабилизировать подконтрольную России территорию, Москва в ответ будет раскачивать Европу.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получим замороженный конфликт, мне кажется почти невозможным, что мы будем вести переговоры о мирном соглашении, в котором все будут жить долго и счастливо. И мы на Западе вместе с украинцами будем делать всё возможное, чтобы подорвать позиции России в аннексированных ею областях Украины. Русские, с другой стороны, будут делать всё возможное, чтобы ускорить и усилить раскол в Европе, чтобы вызвать проблемы в трансатлантических отношениях. Они попытаются подорвать позиции Запада. Так что в результате замороженного конфликта Украины и Запада и России с другой стороны будет интенсивное соревнование в сфере безопасности», – сказал Мирштаймер.

Он предупредил, что после заморозки конфликта на Украине, в Восточной Европе появится ещё пять очагов напряжённости.

«Может разразиться конфликт из-за Чёрного моря, второе – из-за Молдовы. Три, и это очень важно, может разразиться конфликт из-за Белоруссии. Что произойдёт, когда Лукашенко потеряет власть? Будем ли мы пытаться спровоцировать там цветную революцию? Четыре – Балтийское море, балтийское озеро НАТО. И пятое – Арктика, там семь стран члены НАТО, единственная, которая не является – Россия. Потенциал для конфликта там очень велик. Так что как только война на Украине подойдёт к концу, и будет замороженный конфликт, у нас всё равно будут огромные проблемы с участием русских и Запада. И это будет иметь серьёзный потенциал для эскалации и для того, чтобы снова разразилась горячая война», – объяснил эксперт.