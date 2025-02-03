Заморозка USAID оставила без денег и внутренних врагов Зеленского, и преданных ему генералов – Марков
Заморозка на три месяца американского финансирования оставила на Украине без зарплат «имитаторов народа» и целую неоколониальную систему – Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Откровенный террористический режим на Украине должен изображать из себя демократов. И для этого там создана «имитация народа»: сидящие на зарплате активные сторонники героизации Бандеры и противники России. И только «имитации народа» разрешено выступать в средствах массовой информации, проводить какие-то митинги демонстрации, что такое делать.
Среди них тоже разделение – есть «порошенковские», есть чисто «соросята». Но в целом это «имитация народа» за зарплату. Но сейчас зарплату закрыли. И Зеленский этому рад», – отметил эксперт.
Он пояснил, что США через свою сеть некоммерческих организаций ограничивали власть Зеленского.
«Они создали такое антикоррупционное бюро расследований, прокуратуру и отдельный антикоррупционный суд для контроля над Зеленским. И здесь мы странным образом становимся ему союзником, потому что тоже заинтересованы в том, чтобы эту неоколониальную систему выкинули, и без денег она начнёт деградировать», – считает Марков.
Вместе с тем, по его словам, на американском финансовом пайке находятся не только гражданские структуры: весь украинский Генштаб получает премиальные в долларах.
«Американцы всем выделяют премии, можно сказать, вторую зарплату. Например, генералитету. Сейчас данные утекли, что в месяц Сырский получает вторую зарплату в 250 тыс долл. То есть, больше 2 млн долл в год у него получается.
Остальной генералитет получает где-то 50 тыс долл в месяц дополнительно. Практически все украинские генералы одновременно американские и британские. У них у всех паспорта, зарплата, семьи в Британии. Потому что деньги американские, но живут в Британии, – американцы не любят, когда к ним такие переезжают», – заключил Марков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: