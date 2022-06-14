Запад бежит на Петербургский экономический форум – узнать своё будущее

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С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Международный экономический форум ПМЭФ-2022. На 17 июня заявлено проведение пленарной сессии с участием президента России. В мировой прессе с нетерпением ждут речи российского лидера.

Несмотря на беспрецедентные санкции и «изоленту», заявки на участие в ПМЭФ пришли от 60 стран мира, включая недругов России, развязавших экономическую и прокси-войну против нашей страны.

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Среди участников официальные делегации и представители научных, культурных и деловых кругов различных стран: Китая, Индии, Кубы, Венесуэлы, Египта, ОАЭ, Турции, Италии, Канады, Франции, США и Тайваня.

По данным организаторов форума, в рамках деловой программы выступят более 500 спикеров, заранее подтвердивших своё участие. Многие из них приехали прокладывать новые пути взаимодействия с РФ. То есть, вопреки негативным прогнозам и карканью «всепропальщиков» – Россия, несмотря ни на что, представляет интерес для мирового сообщества с точки зрения инвестиций и других видов сотрудничества.

Для освещения мероприятия в СМИ аккредитовано более сотни журналистов. Помимо российских обозревателей, на форуме будут работать 136 иностранных журналистов из Великобритании, Японии, Азербайджана, а также: Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Сирии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ганы, Германии, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Иордании, Испании, Ирландии, Италии, Китая, Латвии, Ливана, Марокко, Пакистана, Сингапура, США, Тайваня, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Эстонии.

В приветствии к участникам, организаторам и гостям форума президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и санкции привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту продовольствия.

«Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума — «Новый мир — новые возможности», — отметил президент.

Наблюдатели отмечают коренное отличие форума 2022 года от прежних ПМЭФ. Бесспорным отличием ПМЭФ-2022 является участие в дискуссиях экономистов и общественных деятелей, представляющих альтернативную точку зрения либеральному мейнстриму: Глазьева, Галушки, Хинштейна, Лугового, Хазина, а также руководителей предприятий высокотехнологичных и базовых отраслей промышленности, аграрного и оборонного комплекса.

Повышенный интерес к Петербургскому форуму 2022 года объясняется ситуацией, которая сложилась в мире с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине и предчувствия, что мир уже не будет прежним после её окончания.

Следует заметить, что накал противостояния превысил градус Карибского кризиса 1962 года, причём постоянное повышение ставок в конфликте коллективным Западом во главе с США ведёт к новой большой войне в Европе.

Многие участники наверняка примчатся за ответами – какой может быть реакция России в ответ на усиливающиеся удары ВСУ по мирному населению Донбасса и на возможную передачу Украине американских ракет средней дальности.

Велика вероятность, что на форуме будет обсуждаться кризисный феномен, с которым впервые пришлось столкнуться мировому сообществу.

Имеется в виду экономические потрясения в США и ЕС от ввода санкций против «легковесного» в экономическом плане государства.

Если вспомнить, как характеризовали Россию западные, да и восточные тоже, экономические эксперты, то их отношение к нашей стране было, скорее, пренебрежительным: огромная территория, имеющая долю всего в 3% в мировой экономике, хи-хи, ха-ха.

Но как только большинство государств «первого мира» столкнулись с дефицитом энергоносителей, ростом цен на сырьё и продовольствие, галопирующей инфляцией и неспособностью сдержать рост цен буквально на всё, прекрасные ширмы западного благополучия упали и, внезапно, оказалось, что обложенная санкциями Россия умудряется зарабатывать по миллиарду долларов в день, тогда как гражданам «флагманов свободного рынка» в перспективе предстоит кушать стремительно дешевеющие акции компаний Apple и Netflix, а также биткоины с сомнительной питательной ценностью вместо нормальной человеческой еды.

К светилам мировой экономики пришло запоздалое озарение, что государство с долей в 3% международного рынка может вызвать обвал уровня жизни и драйверов развития государств, считающих себя наиболее развитыми.

Оказалось, что за прошедшие 30 лет экономика России гораздо глубже интегрирована в мировую финансовую и экономическую систему, чем об этом было принято рассуждать до недавнего времени.

В настоящий момент страны, радостно рапортовавшие о полном переходе на шестой технологический уклад (информационные технологии, искусственный интеллект, «зелёная» энергетика, борьба с «углеродным следом» и тому подобные новомодные штучки), оказываются в критической зависимости от государств, не спешащих отказываться от нормальной промышленности и сельского хозяйства.

С другой стороны, как не устаёт подчёркивать Путин, нынешний кризис назрел и был спровоцирован внешней и внутренней политикой США и ЕС, отдавших классические промышленность и сельское хозяйство на аутсорсинг «третьему миру», увлёкшись снятием «углеродных» пенок с внешней торговли энергоресурсами.

Транснациональные корпорации и глобальный капитал не на шутку взволнованы: что будет дальше? Как прийти к устраивающему все стороны компромиссу, чтобы и волки остались сыты, и овцы целы?

Вопрос, конечно, интересный, однако, есть мнение, что компромисс в сложившейся ситуации уже невозможен, и спецоперация должна быть доведена до логического конца, ибо продолжение существование Украины образца 2014 – 2022 годов вкупе с безудержным расширением НАТО на восток несут экзистенциальную угрозу России – и далее отступать попросту некуда.

Таким образом, политическая обстановка диктует повестку ПМЭФ, ранее выступавшим обычной площадкой для наведения деловых контактов представителями различных государств, установлением экономических связей во благо процесса глобализации.

Теперь, если не считать отдельных реверансов «зелёной энергетике», форум будет проходить под эгидой и в интересах России, где предстоит нащупать подходы к новому, более справедливому, миропорядку. В идеале.

Предвестниками нового миропорядка следует считать действия коллективного Запада, направленные на максимальную изоляцию и демонизацию России, инструментами которых стали невиданные по масштабам санкции и «заморозка» российских активов на сумму свыше $300 млрд.

Ответными мерами Запад был шокирован до глубины души: повышением статуса и мирового интереса к российскому рублю, постепенный и неуклонный отказ от доллара в международных платежах, разработка независимых аналогов SWIFT, а также «праздник непослушания» лидеров южноамериканских государств, отказавшихся приехать по первому свистку в Вашингтон, что вызвало лютую дупабиль у Саманты Пауэр, подвизавшейся администратором в известной грантораздаточной лавочке USAID после победы команды Байдена.

В общем, представители государств, желающих перемен к лучшему, на площадке ПМЭФ-2022 сумеют найти ответы, как защитить национальную экономику и суверенитет от наглого вмешательства и давления извне, как не стать западной марионеткой, не жертвуя при этом благосостоянием своих граждан.

Россия, как принимающая сторона, способна поделиться опытом противодействия санкционному давлению с руководством государств-единомышленников, твёрдо стоящих на позициях отстаивания интересов собственного народа в самых различных областях – от кибербезопасности и здравоохранения (вспомним стремительный взлёт вакцины «Спутник-V») – до защиты историко-культурного кода.

Немаловажно, что Петербургский форум посетят представители недружественных государств ЕС, чьи лидеры действуют по указке «Вашингтонского обкома», полностью игнорируя национальные интересы, как политические, так и экономические.

Не исключено, что их визит – не более чем осторожная разведка обстановки в России или даже попытка сохранить или вновь наладить утраченные связи с нашей страной.

В любом случае, геополитические противники России, сохранившие дальновидность и трезвость суждений, вполне осознают, что прямо сейчас на их глазах формируется сплочённый противовес их гегемонии, и в скором будущем с этой силой придётся считаться, а ещё лучше – сотрудничать, оставив ссоры и разногласия далеко позади.