Запад боится атаки Украины на РФ, поэтому не хочет видеть Киев в НАТО – Корчинский

Анатолий Лапин.  
05.06.2023 13:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украине не светит членство в НАТО до тех пор, пока она не вернет все утраченные территории до границ 1991 года.

Об этом в эфире 5 канала заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не светит членство в НАТО до тех пор, пока она не вернет все...

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По мнению Корчинского, на Западе сейчас боятся Украину и потому не хотят видеть ее в своих рядах.

«Они думают. «Ну, разместить ядерное оружие на территории Украины, – они же явно сумасшедшие. Они были какими-то боязливыми, а тут внезапно решились на войну. Что в голове у этих людей», – думает себе каждый западноевропейский политик. И не может дать себе отчет. Они боятся нас, за нашу непрогнозируемость, непредсказуемость, за слишком большую крутость. Они боятся московитов за их неуправляемость и также непредсказуемость. И потому это все работает…

До окончания войны и восстановления территориальной целостности Украины, никаких перспектив стать членом НАТО у нас нет, это очевидно. После восстановления территориальной целостности все будет зависеть от политических обстоятельств и наших амбиций.

Факт в том, что мы же понимаем, что после восстановления территориальной целостности угрозы со стороны «эрэфии» никуда не пропадут. Мы выйдем на свои границы – они не прекратят обстреливать украинские города ракетами… Для того, чтобы прекратить эти ракетные обстрелы, нужно идти туда, заходить в Россию. Если в России будет политический, социальный кризис, катастрофа, мы обязательно должны туда прийти», – сказал русофоб.

«В качестве члена НАТО мы туда не придем, а можем прийти туда в качестве союзника, не знаю, свободной Ичкерии или бунтующего Татарстана, но в качестве члена НАТО прийти мы туда не сможем. А для нас это будет необходимо на определенном этапе. Тут сложно сейчас прогнозировать, в каком состоянии будет Россия, в каком состоянии НАТО к тому времени, и в каком состоянии будет Украина», – заявил Корчинский.

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