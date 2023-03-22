Запад дал Украине последний шанс, надо готовиться ко всему – Царёв

Интенсивность атак БПЛА на Крым будет только нарастать, как и угроза терактов. Шанс на контрнаступление у Украины только один, и от того, как она его использует, зависит дальнейшая поддержка Запада.

Такое мнение «Политнавигатору» высказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

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«На мой взгляд сейчас будет активизация боевых действий, терактов и всего остального. И мы должны быть к этому готовы. Буквально каждый день в зарубежных СМИ политики и аналитики говорят о том, что Украины есть шанс только на одно контрнаступление. На второе уже не будет ни снарядов 155 калибра, ни денег, ни оружия – ничего. И не то, чтобы они в НАТО закончились, нет. Просто, больше, чем сейчас, они Украине предоставить не готовы. И то, что уже предоставлено – достаточно для наступления, и чтобы с точки зрения Запада оно было успешно. И если у Украины оно не получится, то, скорее всего, со слов зарубежных источников, они будут замораживать этот конфликт с тем, чтобы граница прошла по линии фронта, – сказал он. – Будет ли это путём подписания каких-то соглашений, или по факту СВО не прекратится, но при этом войска не будут идти в наступление, ни украинские, ни русские, либо ещё как-то, но это сценарий самый вероятный. Я надеюсь, что это не секретная информация, что сейчас украинцы пойдут в наступление, будут бить по нашим аэропортам, по мосту, по Черноморскому флоту. И надеюсь, наша командование об этом знает, к этому наступлению наша армия готова».

В «зерновой сделке», которую продлили накануне ударов БПЛА по Крыму, нет украинского решающего голоса, чтобы говорить о том, что пролонгация соглашения каким-то образом развязала руки ВСУ.

«Турция и Китай многое поставляют в Россию в обход санкций, и эти две страны настоятельно просили продлить зерновую сделку. Я так понимаю, что Россия ссориться с ними не хочет, поэтому пожелания Китая и Турции, скорее всего, были определяющими в «зерновой сделке», – пояснил Царёв. – Процедура продления была непонятная. С одной стороны, говорят о том, что продлили на 120 дней, но наш МИД уверяет, что на 60. Самое вероятное, что продлили на 120, но вдогонку заявили, что сделка действует 60 дней. Почему 60? Потому что после 60 дней будут выборы в Турции, и если останется Эрдоган, и Турция будет проводить российскую или нейтральную политику, то будет одна ситуация. Если в Турции поменяется лидер, то, вполне возможно, Россия будет выходить и не будет продлевать сделку дальше».