Запад давит на лидера косовских сепаратистов исключительно в своих, антисербских интересах

13.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители США и ЕС хором просят Альбина Курти снять стопроцентные пошлины на сербские товары и не препятствовать авиа- и жд-сообщению Белграда и Приштины.

Об этом сообщили накануне Мюнхенской конференции по безопасности европейские и балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся и ожидаем, что вы сделаете это (отмену стопроцентных пошлин на товары из Сербии и БиГ) приоритетом и воспользуетесь моментом, который наступил после заключения протокола о намерениях по налаживания авиа и железнодорожного сообщения между Приштиной и Белградом, – написал в специальном обращении к Альбину Курти Госсекретарь США Майк Помпео. – Пришло время осуществить всеобъемлющую нормализацию отношений с Сербией, ориентированную на взаимное признание, что крайне необходимо для полной международной интеграции Косово».

Что характерно, согласно сообщениям албанской прессы, администрация Курти преподнесла это послание Помпео как поздравление «премьера» Косово с избранием на пост, опустив вышепредставленный абзац про пошлины. А сам глава правительства косовских сепаратистов довольно витиевато и с восточной дипломатичностью ответил на призывы Запада в недавнем интервью косовскому телеканалу KTV:

«Мы разработаем принцип взаимности, – заявил лидер сепаратистов. – Трамп не раз заявлял, что взаимность – это его любимое слово. В настоящее время в отношениях между Косово и Сербией взаимности нет, товары с косовской маркировкой не могут быть ввезены в Сербию. Потому мы вправе запретить сербским грузовикам въезд в Косово, поскольку у нас нет соглашения о дорожном транспорте».

В этом отсыле к словам Трампа Курти словно намекает, что продолжает оставаться верным союзником США, но и нормализировать отношения с Сербией до полной капитуляции – признания независимости отторгнутого от нее края Косово, не намерен.

«С 2006 года мы предупреждаем, что нам не нужна независимость только на бумаге, – в том же интервью сказал Курти. – Я сказал, что у Воеводины (автономный край в составе Сербии – ред.) тоже есть флаг, но это не значит, что она – государство».

Тем не менее, на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности косовскому «премьеру» придется испытать на себе всю силу благожелательного внимания западных партнеров, которые намерены продавить его в плане уступок Белграду.

«Возобновление диалога между Приштиной и Белградом включает в себя действия с обеих сторон, – написал в обращении к Курти, назвав того «политической альтернативой и надеждой», президент Франции Эммануэль Макрон. – Приостановление взимания 100 процентного сбора на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины со стороны Косово и прекращение кампании Сербии, направленной на отзыв признаний независимости Косово (различными странами – ред.)».

Судя по этим словам французского лидера, «принуждать к миру» в Мюнхене будут не только Курти. Президент Сербии Александр Вучич высказался о перспективе встречи с новым «премьером» Косово достаточно спокойно и нейтрально:

«На той совместной панели в Мюнхене, на которой я присутствую, также будет присутствовать Курти, – отметил сербский президент. – Посмотрим, какой будет атмосфера, и как все будет выглядеть».

Напомним, что «премьер-министр» Косово объявил интеграционный проект Балканского мини-шенгена «опасным» и «сербским».