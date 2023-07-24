Запад готовится пустить Украину по афганскому сценарию

Перед президентскими выборами в США Запад может пустить Украину по афганскому сценарию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Запад замер в раздумьях после саммита НАТО, что дальше делать Украине, с Украиной. Наступление пока в позиционном тупике, события в сухопутной кампании на востоке Украины в позиционном тупике. Не думаю, что лобовые атаки приведут к прорыву в обороне и через месяц-два Украина добьется тех целей, которые были совместно поставлены Западом и украинским высшим военно-политическим и военным руководством», – сказал эксперт.

Он говорит, что американцы и немцы хотят на год-полтора свернуть активные боевые действия, сесть за стол переговоров и найти какие-то компромиссы, а «ситуацию то ли заморозить, то ли подморозить».

«Потому что Байдену избираться на фоне активных боевых действий без уверенности в победе Украины, соответственно, Запада – это значит проиграть компанию. Потому что одни будут критиковать Байдена за то, что он вообще влез в эту авантюру, повторять Афганистан.

Кстати говоря, назначен новый посол Германии в Украину, который до этого был послом в Афганистане и в Ираке. Вот такое, да, добро пожаловать в новую реальность. Ну, наверное, неслучайно. Я так вспомнил по Афганистан – идти по пути афганизации что ли, полупартизанской войны, завернуться, а не развернуться», – заявил Карасев.