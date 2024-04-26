Запад использует Украину как топочный уголь для прожарки русского медведя – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское население выступает в роли углей, которые Запад бросает в топку, чтобы «прожарить русского медведя».

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население выступает в роли углей, которые Запад бросает в топку, чтобы «прожарить русского...

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По мнению Мосийчука, Запад поэтому специально не дает Украине максимальную военную помощь, чтобы добиться победы.

«Нам дают частями, чтобы не проиграли. Я это называю прожаркой русского медведя, только украинцы углями выступают. Меня это не устраивает. Нацию в топку кидают… Эта оттяжка в предоставлении кредита была демонстрацией того, что «мы можем вас слить». И это все понимают.

А готова ли американская система предоставить еще помощь в ближайшее время. Ту помощь, которая нам дала бы возможность эффективно на поле боя побеждать и освобождать наши территории. Не готовы. То есть, мы – уголь, мы в топку или как?», – заявил Мосийчук.

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