Запад может готовить для Украины новый «Мюнхенский сговор» – беглый рослиберал

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На вероятной встрече лидеров формата «Рамштайн», которая пока перенесена на неопределенный срок, может быть разыгран сценарий «Мюнхенского сговора» для Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил российский либерал, эмигрировавший из страны, бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем предположить, что это будет «Мюнхен 2.0», хотя не очень понятно, зачем это нужно президенту Байдену. Вообще-то говоря, не в практике американских президентов, которые уходят. В любом случае 20-го января Джо Байден перестает быть президентом США, он в этом отношении уже хромая утка, по терминологии политической. И брать на себя «Мюнхен 2.0» – ну зачем ему нужно завершать свою политическую карьеру таким очевидным провалом. Судя по тем комментариям, которые можно получать, по той информации, которой готовы делиться американские чиновники и эксперты, близкие к администрации, Байден хочет последние дни, недели, месяцы своей администрации войти в историю как миротворец на Ближнем Востоке. Он достаточно хорошо понимает, верит, что шансы установить мир на Ближнем Востоке или прекратить войну, они выше, чем шансы прекратить войну, российскую агрессию против Украины», – вещал нацпредатель.

Напомним, что «Мюнхенским сговором» называют соглашение от 1938 года, подписанное между Германией, Великобританией, Францией и Италией, по итогам которого Чехия отдала Германии Судетскую область.