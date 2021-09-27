Запад может использовать Украину как плацдарм для нападения на Белоруссию

27.09.2021 23:56 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В рамках запланированных учений «Объединенные усилия-2021» НАТО планирует подготовить Украину в качестве плацдарма для нападения на Белоруссию. Однако их планы может сорвать пандемия и профнепригодность ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Завтра на территории Украины стартует 3 этап совместных учений «Объединенные усилия-2021». Руководство НАТО использует Украину как плацдарм для нападения на Белоруссию. В рамках этого этапа одним из вопросов планируется отработать взаимодействие многонациональной группировки ВСУ и стран НАТО на Белорусском направлении», – сказал он.

Однако Эдуард Басурин подчеркнул, что учения оказались на грани срыва, так как двое прибывших на Украину литовских военнослужащих оказались госпитализированы с коронавирусом. Ковид также диагностирован у 27 боевиков ВСУ.

«Это автоматически ставит под вопрос участие в учениях украинского контингента. Однако, невзирая на угрозу распространения инфекции, украинское руководство идет на риск и, рискуя здоровьем военнослужащих, продолжает учение, стараясь оправдать высокое доверие натовского руководства», – добавил офицер.

Он отметил, что не лучше эпидемиологическая ситуация и в зоне «ООС».

«В зоне ответственности 93 бригады отмечена работа начальника медицинской службы штаба ООС. По нашим данным, его визит связан с тем, что медицинская служба бригады не справляется своими силами с ростом заболеваемости вирусными инфекциями в подразделениях», – подчеркнул Басурин.

По итогам проведённого расследования было выяснено, что основной причиной роста сезонных заболеваний явилось плохое тыловое обеспечение бригады – у большинства военнослужащих даже отсутствует зимняя одежда. А недоученные медики зачастую не способны вовремя выявить заболевание и предпринять необходимые меры.