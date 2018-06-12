12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Запад начал выкачивать население из Украины

Украина превратилась в демографического донора для многих стран Евросоюза. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения профессии или, грубо говоря, рабочих рук, любая европейская страна может поощрять миграцию из Азии, Востока, даже Латинской Америки. А, вот, что касается качественной, современной профессии с работоспособным возрастом, толерантной, близкой по культуре, тут человеческий украинский капитал наиболее адаптивен, – потому, что мы представляем собой европейскую нацию, схожую по укладу, по воспитанию, по экономической организации, культуре.

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В большинстве стран приняты полупубличные миграционные доктрины и стратегии, которые предполагают поощрение не только трудовой миграции, но и переселение граждан других стран, близких, для укрепления своего демографического потенциала и социального капитала.

Во многих странах, таких как Польша, Словакия, Чехия, Италия, Португалия – украинцы оказались очень благодарным человеческим ресурсом. Квалифицированным, образованным, культурным, схожим по быту.

Я не исключаю, что во многих странах есть уже закрытые квоты, связанные не только с использованием украинцев как рабочей силы и человеческого капитала, но и как потенциального демографического капитала, восполняющего их национальный ресурс», – заявил Ермолаев.