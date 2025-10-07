Запад не даст второго шанса, Россию спасёт только победа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы сохранить своё богатство, Европа хочет раздробить России на множество подконтрольных государств, и выкачивать ресурсы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия для Запада – это территория жизненных интересов. Там финансовый пузырь сдувшийся, а здесь колоссальные ресурсы. И одно с другим обязательно требует соединиться. Если штаб-квартиру Газпрома перенести в Хьюстон, то его активы будут стоить в 400 раз дороже. Потому что наши активы в среднем в 30 раз ниже капитализированы по миру. Потому что они хотят это себе в карман. Здесь и конфликт. Без наших ресурсов их экономика просто не выдержит, финансовый пузырь просто взорвётся», – сказал Крутаков.

Он не верит, что в ЕС в обозримом времени придут к власти лояльные России политики.