Обсуждение условий перемирия возможно после того, как страны Западного блока до конца используют Украину для ослабления переговорных позиций Москвы.

Об этом эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему за всё время существования НАТО, при всей его мощи, оно так и не смогло победить Россию. Но за 150 миллионов, что в переводе на простой язык 17 копеек, Украина должна, по мнению НАТО, победить Россию. А, они говорят, что Украина должна ослабить Россию. Но какой ценой?

По итогу, Украины в этом всём не существует. Потому что потом, по итогу, две империи начнут разговаривать друг с другом. НАТО будет говорить с Россией. И Россия согласна говорить о наземной безопасности с ЕС, всё равно на каком уровне, кого дадите. А по геостратегии будут говорить с Трампом. И всё, тема закрыта», – сказал Чаплыга.