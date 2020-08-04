Запад не допустит справедливого суда над косовскими боевиками – дипломат

04.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-дипломат и внешнеполитический аналитик Зоран Миливоевич (см. заглавное фото) прокомментировал слова командующего операцией НАТО против Югославии Уэсли Кларка о том, что обвинение против «президента» Косово Хашима Тачи препятствует прогрессу края.

Эксперт уверен, что западная элита, курировавшая процесс развала Югославии, не позволит Специальному суду по Косово полноценно функционировать, сообщает Informer.

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«Вопрос уже в том, будет ли Специальный суд вообще работать, если высокопоставленный чиновник из США позволяет себе такие заявления, – задается вопросом Миливоевич. – Очевидно, что западные центры влияния, то есть те структуры, которые курировали независимость Косово и под чьим патронажем действовала «Армия освобождения Косово» (UCK), сделают все, чтобы защитить своих протеже. Это показывает в какой степени суд над лидерами UCK будет проблемой не только для Америки, но и для всей структуры, которая участвовала в агрессии НАТО, потому что ставит под угрозу весь проект независимого Косово, политику, стоящую за ним, и все что является следствием этой политики».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», дипломат полагает, что если процесс по делу лидеров косовоалбанских боевиков будет полноценным, то в обязательном порядке всплывет негативная информация и о самом Уэсли Кларке, а также о Мадлен Олбрайт и прочих западных должностных лицах, что плотно сотрудничали, в том числе и в частном порядке с теми, кто сейчас окажется на скамье подсудимых.

Уэсли Кларк и Хашим Тачи.

«Они по-прежнему на своих постах, и только на следующем историческом этапе, когда на их места придут другие, лидеры UCK во главе с Тачи смогут понести наказание за все, что произошло, – считает эксперт. – Когда всему процессу (агрессии НАТО и отторжения Косово от Югославии – ред.) будет дана непредвзятая оценка, она также будет распространяться на всех действующих лиц того времени, точнее, на всю администрацию Билла Клинтона и всех тех, кто непосредственно руководил этим проектом».

Миливоевич считает, что у всех 19 стран, участвовавших в агрессии НАТО есть веские причины, чтобы не допустить объективных приговоров лидерам боевиков UCK и сделал прогноз, что Специальный суд всю вину за многочисленные убийства, похищения, пытки, уничтожение архитектурных памятников и частных домов возложит на нескольких членов сепаратистских банд, не обладающих информацией о дипломатической и внешнеполитической стороне процесса отторжения Косово от Сербии.