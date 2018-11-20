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20.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Преследования журналистов, Россия, СМИ
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Запад не имеет права учить Россию свободе слова, заявили в Госдуме

Запад не имеет морального права учить Россию свободе слова, заявили сегодня на заседании Госдумы вице-спикер Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня наша страна, наши средства массовой информации, наши граждане, которые находятся за рубежом, систематически становятся объектами массированных информационных атак, лжи и клеветы. И цель этих кампаний одна – выставить Россию в наиболее неприглядном виде, тем самым попытаться оправдать собственное отношение, собственные, зачастую идиотские, решения в виде, например, санкций. Фактически, идёт информационная война», – отметил Толстой.

«Сегодня влияния прессы на умы колоссальное, и как никогда мы видим это и ощущаем. Уже не нужны никакие суды, доказательства, аргументы. Можно любой постановочный ролик выложить на «Ютубе», и весь мир будет сидеть и требовать наказать воображаемого врага», – добавил он.

«Уже полгода находится за решёткой руководитель «РИА Новости» Украины Кирилл Вышинский. Массовым организованным преследованиям подвергается телекомпания «Russia Today». И эти люди (западные политики – прим. авт.) учат нас свободе слова» – заключил депутат.

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