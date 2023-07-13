 

Запад не отказался от диверсии на Запорожской АЭС – эксперт

Елена Острякова .  
13.07.2023 21:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 183
 
Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Запад заинтересован в инциденте на Запорожской АЭС.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад заинтересован в инциденте на Запорожской АЭС. Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Разрушение инфраструктуры – это очень больно. Сейчас у людей, которые нам противостоят, никаких тормозов нет. Поэтому я продолжаю беспокоиться о ЗАЭС. Коалиция, которой выгоден ядерный инцидент на Запорожской АЭС, сложилась. Она такая же широкая и пестрая, как коалиция против «Северных потоков». Они не полностью совпадают, но знакомых лиц там много. Ребята они упорные.

Какой-то ядерный инцидент на объекте, который контролирует «Росатом», очень многим в Европе и Америке пришелся бы кстати», – сказал Алабужин.

Он считает, что эпоха разрушения инфраструктуры продолжится.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть