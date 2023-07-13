Запад не отказался от диверсии на Запорожской АЭС – эксперт

Запад заинтересован в инциденте на Запорожской АЭС.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрушение инфраструктуры – это очень больно. Сейчас у людей, которые нам противостоят, никаких тормозов нет. Поэтому я продолжаю беспокоиться о ЗАЭС. Коалиция, которой выгоден ядерный инцидент на Запорожской АЭС, сложилась. Она такая же широкая и пестрая, как коалиция против «Северных потоков». Они не полностью совпадают, но знакомых лиц там много. Ребята они упорные.

Какой-то ядерный инцидент на объекте, который контролирует «Росатом», очень многим в Европе и Америке пришелся бы кстати», – сказал Алабужин.