Запад не поможет нам вернуть Крым – Жебривский

27.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия должна была заручиться поддержкой «добровольцев» и устроить бойню в Крыму.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава Донецкой ВГА, экс-депутат Верховной Рады Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик также высказал сожаление из-за того, что на заре независимости власти не провели тотальную украинизацию полуострова.

«Я думаю, что нужно было воевать за Крым. Если бы тогда была объявлена мобилизация, я думаю, что достаточно много людей пошли бы воевать за украинскую крымскую землю. К сожалению, было принято другое политическое решение, попытка договорится. В том числе, наши западные партнеры не понимали, что делать”, – сказал Жебривский.

“Я убежден, что за каждую пядь украинской земли мы должны воевать. Но не только непринятие решения – то, что не было украинской государственной политики в Крыму, то, что Крым был отдан на откуп так называемой «крымской элите», и привело к тому, что в том числе часть крымчан готовы были на референдуме проголосовать за так называемое объединение с Россией. Нужно было с 91-го года проводить украинскую государственную политику в Крыму. И такой позорной ситуации бы не случилось», – заявил экс-чиновник.

Также он пожаловался, что Украина сегодня не может похвастаться ни уровнем жизни, ни состоянием экономики перед крымчанами.

«Надеяться, что западная цивилизация заставит Россию вернуть [Крым] бесперспективно. Только наведение порядка в собственном доме, только успешная страна, зажиточное общество, понятные единые правила достойной жизни для всех являются условием для возвращения Крыма. Я в это верю, потому что я убежден – никогда Россия не будет успешной, она априори не может быть успешной и работать на своего гражданина. Мы – можем и обязаны это делать. К сожалению, пока что этого не выходит и это грустно», – признал Жебривский.