Запад не знает, кто будет отапливать Украину

31.08.2022  11:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 885
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украина же провалила подготовку к отопительному сезону.

Об этом в эфире «Соловьев.лайф» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина же провалила подготовку к отопительному сезону. Об этом в эфире «Соловьев.лайф» заявил эксперт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Если смотреть по предыдущим годам, подготовка к отопительному сезону для Украины – это 19 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах. На день сегодняшний – 11. Где взять еще 8 никто не знает, денег нет. Время от времени на закупку газа дают, но с учетом его нынешней стоимости суммы какие-то смешные. Только что 300 милилонов долларов предоставила Канада. Там, где требуются миллиарды, дают миллионы», – сказал Марцинкевич.

Он предполагает, что на Западе просто не уверены, что отопительный сезон на Украине будет организовывать Киев

«Может, исходят из того, что никто уже не понимает, где находится территория, которую контролирует Киев. Может, есть подозрение, что есть другая территория, о которой позаботятся другие люди», – сказал Марцинкевич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть