Запад не знает, кто будет отапливать Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина же провалила подготовку к отопительному сезону.

Об этом в эфире «Соловьев.лайф» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Если смотреть по предыдущим годам, подготовка к отопительному сезону для Украины – это 19 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах. На день сегодняшний – 11. Где взять еще 8 никто не знает, денег нет. Время от времени на закупку газа дают, но с учетом его нынешней стоимости суммы какие-то смешные. Только что 300 милилонов долларов предоставила Канада. Там, где требуются миллиарды, дают миллионы», – сказал Марцинкевич.

Он предполагает, что на Западе просто не уверены, что отопительный сезон на Украине будет организовывать Киев

«Может, исходят из того, что никто уже не понимает, где находится территория, которую контролирует Киев. Может, есть подозрение, что есть другая территория, о которой позаботятся другие люди», – сказал Марцинкевич.