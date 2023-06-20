Запад недоволен безрезультатным наступлением ВСУ – Карасев

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Запад разочарован украинским контрнаступлением на фоне заявлений о том, что Украина получила все необходимое.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе пошли залпом: «Нью Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Бильд», «Обсервер», Ричард Кемп, бывший высокопоставленный военный, а это британская пресса, пишут о том, что с контрнаступлением не заладилось, и вот уже надо этот вопрос решать. А как его решать? Кто-то говорит: «Давайте, может быть, надо подумать о заморозке». А кто-то говорит: «Нет, надо больше военной помощи», «Надо этот вопрос рассмотреть на июльском саммите НАТО», -с казал эксперт.

По его словам, контрнаступление, которое началось 4 или 5 июня, не выполнило своих задач, поскольку уже две недели потерь техники, живой силы, а продвижения нет.

«Понятно, что можно сказать, что освободили Пятихатки Запорожской области, но это не то, на что рассчитывали наши западные союзники, когда говорили: «Вот-вот будет наступление, мы вам предоставим всю необходимую технику». Более того: «Мы дали вам все необходимое для успешного наступления». А тут только Пятихатки Запорожской области», – заявил Карасев.