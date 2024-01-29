Запад обеспечивает свои заводы заказами, но не решает проблему наступления ВСУ – Карасёв

Соглашения о безопасности, которые подписывают с Украиной одна за одной страны Евросоюза, позволяют им загрузить свои военно-промышленные комплексы, гарантируя им заказы. По факту Запад не будет воевать за Украину, а замороженная США помощь не решит проблему с наступлением.

Об этом в эфире интернет-канал а Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воевать за Украину не будут, помогать – будут. Даже если вдруг по запросу Байдена 61 миллиард долларов, Украина получит эти деньги, все равно их мало для того, чтобы победить, перейти в наступление, и так далее, и тому подобное. Это по оценкам нашего военного командования – надо в пять раз больше для того, чтобы перевес обеспечить. Даже мы не получим эти 61, даже 20 получим – мало этого, есть еще проблема живой силы, мобресурс и так далее. Значит, для Запада выбор какой будет – он уже есть, но февраль это покажет окончательно… Это будет решающий месяц решающего года. Первое – когда начались соглашения по безопасности, – это значит, что «воевать за вас не будем ни военным контингентом сейчас, ни в ситуации, когда вы – член НАТО и включается 5-я статья. Помогать будем», – отметил он.

«Второе – что означают эти соглашения? Это – формализация обязательств, я бы сказал, минимально необходимых для Украины, для того, чтобы сдерживать Россию, удержать фронт и вообще не допустить поражения Украины… Соглашение на 10 лет, – почему на 10 лет? Потому что за 10 лет можно дать своей военной промышленности, британской или американской, заказы на 10 лет, чтобы они окупили себя. Сказать, что контракт – это не на один год, не на два, – это длительный контракт, связанный, – столько-то гаубиц, столько-то самолетов, столько-то «Патриотов», снарядов 155 калибра. Потому что горизонт окупаемости 10 лет», – заключил Карасев.