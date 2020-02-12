Запад отказался отменять санкции против России, введенные после провокации в Керчи

12.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Страны Запада отказались отменять санкции против России, введенные после провокации в ВМС Украины возле Керченского пролива, несмотря на то, что Москва не так давно вернула Киеву катера и членов экипажей, сдавшихся в плен.

Об этом сообщает газета «Коммерсант», обратившаяся с запросом в дипломатические представительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание цитирует ответы Госдепа и Еврокомиссии, из которых следует, что санкции будут сохранены до того момента, как Москва будет «соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды».

Впрочем, российская сторона на отмену санкций и не надеялась.

«Так называемые санкции, вводимые отдельными государствами или группами стран, уже давно используются как инструмент недобросовестной конкуренции и беззастенчивого политического давления на оппонентов. И пока нет никаких признаков того, что от этой негодной практики готовы отказаться. Какие могут быть ожидания? Мы остаемся на почве реальности»,— сказал газете заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что керченский инцидент показал важную закономерность.

«Даже если Москва идет на уступки по тем или иным вопросам, на санкциях это не отражается. После того как Москва вернула Украине задержанных моряков, катера и буксир, вопрос о снятии санкций по данному эпизоду не ставился даже теоретически»,— отмечает он.

По словам эксперта, наложенные в марте 2019 года ограничения США, Канады и ЕС ничтожны для российской экономики. «Но их отмена послала бы Москве серьезный политический сигнал — в обмен на уступки мы готовы хотя бы частично отменять санкции. Запад такую возможность упускает, хотя она ничего бы ему не стоила,— говорит Иван Тимофеев.— Теперь в Москве лишь укрепятся во мнении, что обещания отменить санкции за те или иные уступки вряд ли стоит воспринимать серьезно. Каждый раз требования будут лишь нарастать».