Выборы
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08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Запад продемонстрировал нежелание менять патентованного русофоба Порошенко

Жесты ведущих западных политиков относительно результатов первого тура выборов президента Украины демонстрируют лукавство либо непонимание ситуации.

К такому выводу приходит “Российская газета”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Официально в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе заявляют об отсутствии фаворитов, но их жесты демонстрируют лукавство либо непонимание ситуации. С выходом во второй тур выборов Порошенко поздравили Ангела Меркель и Дональд Туск”, – отмечается в публикации.

Издание напоминает, что определеннее всех высказался спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, по словам которого, украинцам по-прежнему нужен Порошенко, “сделавший больше для реформ, чем кто-либо другой”.

“Такую позицию можно объяснить как нежеланием менять патентованного русофоба Порошенко, так и излишне схематической оценкой потенциала кандидатов. Равноправных дебатов, очевидно, не будет: Порошенко вывалит на соперника весь свой пропагандистский набор, а Зеленский намерен говорить персонально о Порошенко – его коррупции, преступлениях, невыполненных обещаниях. И намеки из-за океана, за кого нужно голосовать, могут вызвать обратную реакцию”, – полагает газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевский политолог рассказал, поможет ли Порошенко поддержка спецпредставителя Госдепартамента США.

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