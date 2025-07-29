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Страны западного блока не имеют сил для большой конвенциональной войны, но всё равно нарываются на прямую конфронтацию с Россией.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у НАТО людские ресурсы, обученные кадры для укомплектования армией? И есть ли у них логистические возможности для вступления в конфронтацию и ее поддержания? Ответ на все это – нет. Британцы особенно жалки в этом отношении. Их армия меньше 70 тысяч человек. Есть футбольные стадионы, которые вмещают больше людей, чем их армия. И то, что русские продемонстрировали за последние три с половиной года на Украине, это то, что требуется для ведения современных боевых действий, где будут огромные потери», – сказал Джонсон.