Запад разрушит цивилизацию, если закончит войну за счёт Украины! – Огрызко

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайн западные партнеры, вероятно, предложат ей перспективы членства в НАТО взамен на примирение с Россией и отказ от военного возвращения потерянных территорий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины и отъявленный русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайн западные партнеры, вероятно, предложат ей перспективы...

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По мнению Огрызко, это станет началом разрушения основ западной цивилизации.

«Это способ наших западных партнеров за наш счет закончить войну, которая им надоела, которая им не нравится. Они тратят деньги, им нужно снова возвращаться, в их мыслях, к тому, что они могут работать с Россией, покупать по довольно низким ценам её ресурсы и так далее. Потому давление, безусловно, есть.

Но тут нужно понимать, что такой откупной они окончательно сломают тот мир, который они сами создавали после Второй мировой войны – мир, который теоретически должен был бы базироваться на праве закона, на праве права. Они тогда вернутся в мир, который будет жить по праву силы со всеми дальнейшими последствиями», – страдал Огрызко.

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