Запад считает атаку на Белгородскую и Курскую области «оправданным вмешательством» в «нелегитимные выборы» президента – Климов

Атака украинских террористов на российские приграничные регионы является элементом вмешательства в президентские выборы в России.

Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с 90-х годов Вашингтону, Лондону, Брюсселю нравились только те политики в России, которые были готовы проводить антироссийскую политику – и больше никто. И такие деструктивные русофобские подходы проявляются в период нынешней избирательной кампании.

«Каждый день дополняются факты, подтверждающие данный вывод. Вот лишь некоторые из них. На днях солидная когда-то американская газета «Washington Post» срочно выделила место для статьи от имени иноагента Кара-Мурзы, осуждённого в РФ за государственную измену. Я говорю от имени, потому что он находится в местах не столь отдалённых. Статья под безапелляционным заголовком: «Переизбрание Путина нужно считать нелегитимным».

Обратите внимание на слово «нужно». Сразу возникает закономерный вопрос, а кому нужно? Ответ на него был дан ещё задолго до официального объявления нынешних выборов истинными хозяевами. Не случайно по Европарламенту с осени прошлого года бегают антироссийские лоббисты с требованием на сей счет к политикам ЕС, а пресловутая Парламентская ассамблея совета Европы уже в октябре прошлого года официально призвала не признавать легитимность Путина на посту президента России по окончании его нынешнего срока. Это уже не статья в газете – документ международного межпарламентского органа, который считает себя респектабельной организацией», – подчеркнул Климов.

Причём на этот раз для искусственного наращивания предвыборной напряженности западные кураторы используют не только политических перебежчиков, подконтрольные Западу НКО и социальные сети, органы государственной пропаганды не дружественных стран, иностранных дипломатов.

«Хотел бы обратить внимание, что используют натуральных боевиков террористов, которые намеревались силой прорываться через границу Российской Федерации и были ликвидированы на законных основаниях. Причём те же американские издания со ссылкой на их правительственные источники даже не скрывают, что такого рода смертоносные, фактически военные операции также проводятся с целью вмешательства в российские выборы. Они об этом прямо и открыто печатают в своих весьма солидных изданиях. Сюда же следует отнести попытки запугать тех, кто обеспечивает проведение российских выборов, и тех, кто собирается голосовать на зарубежных участках наших посольств», – указал сенатор.

По его словам, есть все основания полагать, что весь этот «бандитский по сути набор» попыток взлома избирательной системы и оказания деструктивного воздействия на российское общество продолжится не только до окончания голосования.

«То есть, голосование закончится, нажим этот, увы, останется. При этом наши лукавые недруги ещё долго будут пересказывать миру сочинённые ими же сказки про наши выборы. Сказки, уже написанные про российскую политическую систему. И по большому счёту, наш народ, который не угодил руководству недружественных стран тем, что готов защищать свою свободу и независимость, как на поле боя», – подытожил Климов.