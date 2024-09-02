Запад создает Центральноазиатский союз для борьбы с Россией и Китаем

С 2021 года в противовес ЕАЭС был запущен процесс так называемой региональной интеграции в Центральной Азии, инициированный Лондоном и Вашингтоном, в которой определённую роль сейчас играет и Организация тюркских государств (ОТГ). Но главную скрипку в этом оркестре исполняет именно Астана как важнейший проводник интересов и форпост англосаксов в регионе.

Сейчас это стало воочию заметно на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, когда Касым-Жомарт Токаев выступил с фундаментальной речью о необходимости формирования не только экономического, но и военно-политического блока для защиты общих интересов. И об этом мы уже частично писали в предыдущем материале.

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На этой встрече президент Казахстана поставил перед собравшимися амбициозную задачу – создать прочную платформу для устойчивого экономического развития и укрепления политических связей между странами региона. И на первый план выходят реализуемые крупные инфраструктурные и транспортные проекты, которые на самом деле не только обеспечивают взаимосвязь между государствами, но и являются артериями по вывозу ресурсов ЦА в ЕС, Великобританию и США, а также направлениями продвижения экспансии западного капитала. То есть – это инфраструктура для колониального проникновения, освоения территорий и ещё большей привязки региона к Западу.

В частности, речь пошла о Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. Этот проект – эдакая альтернатива АЭС и направлена на производство электроэнергии, обладает якобы значительным потенциалом для расширения энергетической инфраструктуры всего региона. И в этом плане строительства задействованы Киргизия и Казахстан, но основными инвесторами, по замыслу инициаторов, должны стать как раз американские и британские компании.

Такую же роль Астана отводит и Рогунской ГЭС в Таджикистане, так как гидроэлектростанция, являясь одним из крупнейших источников энергии в Центральной Азии, способна снабжать электричеством не только Таджикистан, но и соседние страны. Казахстанское руководство рассчитывает смягчить дефицит и зависимость от российской электроэнергии как раз за счёт поставок из этой республики.

Именно поэтому недавно Душанбе посетил Токаев, где было подписано соглашение о союзнических отношениях.

Другой основой региональной интеграции становятся газовые проекты Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с упором на добычу и транспортировку собственного сырья. По плану совместное освоение газовых ресурсов позволит обеспечить регион стабильными поставками топлива и стимулировать развитие собственной газовой промышленности. Интересно, что эта идея вообще никак не увязывается с «Газовым союзом», созданным Россией, и является её альтернативой.

Кроме того, Токаев выделил развитие транспортных коридоров, которые позволят оптимизировать логистические цепочки и обеспечить беспрепятственный товарооборот. В первую очередь речь идёт о Транскаспийском транспортном маршруте в обход России, который становится главным стержнем всей создаваемой конструкции, так как он является геостратегическим мостом в Европу и основным путём по вывозу природных богатств.

Надо понимать, что после потери Западной Африки и месторождений урана, золота и редкоземельных металлов Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон намерены восполнить свои убытки за счёт как раз Центральной Азии, которая быстро превращается в новый «чёрный континент». Буквально на глазах европейским, британским и американским компаниям уходят все главные залежи стратегических материалов региона, что подрывает монополию Китая в сфере добычи и производства редкоземельных металлов и способствует выдавливанию России из ЦА.

Поэтому правящие полуфеодальные элиты бывших советских среднеазиатских республик оказались так заинтересованы как в «тюркской интеграции», так и в консолидации региона в общую конструкцию, поскольку это позволяет согласовывать совместные действия и сообща противодействовать при поддержке Запада одновременно Москве и Пекину. Тем более что этот проект был предложен местным правителям Вашингтоном в качестве возможности встроиться в «цивилизованный мир», основанный на правилах.

При этом главной осью создаваемого колониального объединения становится Союз Казахстана и Узбекистана, который должен стать по замыслу англосаксов локомотивом всей интеграции в ЦА. Еще в декабре 2022 года Астана и Ташкент заключили стратегический документ под названием «Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях», который имел военно-политические заделы.

«Ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны. Стороны обязуются не допускать использование на своих территориях системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий или иной враждебной деятельности против другой стороны», — говорится в документе.

Поэтому на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 9 августа Шавкат Мирзиёев так горячо и активно поддержал идею Касым-Жомарта Токаева о создании единого военного блока, призвав все остальные республики немедленно присоединяться к оборонительному альянсу, чтобы сообща противодействовать «угрозам из Восточной Европы и Ближнего Востока».

Этому военному объединению практически должны помочь Баку как главный представитель турецких правящих кругов на постсоветском пространстве, в связи с чем Ильхам Алиев зачастил в регион, где он в Ташкенте подписал недавно соглашение о союзнических отношениях. При этом Анкара интенсивно создаёт в регионе единый военно-промышленный комплекс ОТГ. Практическими шагами в этом направлении стали военные учения с участием ВС Азербайджана в Мангистауской области РК на Каспии и в Восточно-Казахстанской области на границе с КНР.

В этой ситуации насыщение армий среднеазиатских республик турецким, соответственно натовским вооружением, сделает из них в ближайшей перспективе прокси-войска Североатлантического Альянса, который уже официально в своих документах рассматривает вопрос продвижения в Центральной Азии. Такой новый «оборонительный альянс», инициированный Токаевым, на самом деле является ничем иным как прикрытием этой военной экспансии Запада.

Интересно, что Минобороны Казахстана подготовило совсем недавно соглашение об открытии воздушного пространства для ВВС Турции и транспортировки турецких войск, которые могут перебрасываться в другие государства региона для «выполнения миротворческих миссий».

Практически это означает распространение военного зонтика Турции, члена НАТО, над всей Центральной Азии и предоставляет таким образом возможность на законном основании перебрасывать подразделения враждебного блока для осуществления различных операций.

На этом фоне роль и значение ОДКБ и ЕАЭС резко провисают в регионе и создают угрозу превращения этих интеграционных объединений во многом в формальные структуры. Вспомним хотя бы установку американского оборудования слежения на таможенных пунктах вдоль границы с Россией. Не зря Касым-Жомарт Токаев объединяется даже с Николом Пашиняном, чтобы совместно с ним противостоять внутри ЕАЭС различным политическим инициативам Москвы по расширению и развитию организации. Причём это даже не скрывается.

Конечно, в регионе еще множество противоречий, как и борьба за первенство между Астаной и Ташкентом за гегемонию никуда не делась, но активное вмешательство извне, значительные западные инвестиции в добывающий сектор через фактический захват месторождений, подкуп двурушнических элит делает своё дело. Плюс местные удельные князьки восприняли затягивание СВО как слабость России и её неспособность оперировать сразу на нескольких направлениях.

И создаваемый военно-политический блок в ЦА уже начинает действовать. Так, например, Киргизия и Казахстан одновременно, как по команде, отказываются от российских платёжных систем, что говорит о общей координации совместных действий на уровне региона. Фактически вся Центральная Азия отключается от российской финансовой системы, присоединяясь к коллективной западной блокаде или к поясу изоляции, но уже с юга.

Можно сказать, что через такой блок в Центральной Азии создаётся некий новый антироссийский «санитарный кордон» вместе с «Малой Антантой» или «тюркским НАТО», что основательно подрывает позиции России. Это объединение направлено и против Китая, так как Япония и Южная Корея активно поддерживают процесс «региональной интеграции».

Самым последним эпизодом в этой «Большой Игре» стало проведение 28-29 августа впервые в Индии по инициативе Дели конференции по безопасности в ЦА, куда рванули министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Ясно, что под прикрытием тем борьбы с экстремизмом и терроризмом в Афганистане и Пакистане ставится цель экономического и геополитического отдаления региона от Китая, что совпадает с интересами Запада.

Поэтому, если дело пойдёт такими темпами, то Москва и Пекин рискуют в реальности потерять Центральную Азию, которая может стать абсолютной колонией и форпостом Запада, выполняя функции Украины на этой территории.