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18.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Дзен, Диверсии, Запад, Интернет, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Запад сознательно не отвечает на призывы Москвы запретить создание компьютерных вирусов

В то время как Россия давно криминализировала создание вредоносных компьютерных программ и «вирусов», США...

В то время как Россия давно криминализировала создание вредоносных компьютерных программ и «вирусов», США и многие другие страны Запада отказываются признавать такую деятельность незаконной.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существенным отличием Российской Федерации от других государств является то, что у нас криминализировано изготовление вредоносного программного обеспечения. Все наши попытки договориться на международном уровне о криминализации подобной деятельности закончились безрезультатно.

США постоянно отстаивают позицию о возможности изготовления вредоносного программного обеспечения, а уголовной составляющей отводят лишь его применение против конкретных субъектов.

Криминализация производства вредоносного программного обеспечения по существу могла бы изменить ландшафт в современном информационном пространстве, существенно ограничив деятельность и возможности международных хакерских группировок», – сказал Мурашов.

Напомним, ранее российские эксперты по кибербезопасности обратили внимание на увеличение числа целенаправленных атак на российские научно-исследовательские институты.


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