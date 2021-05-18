Запад сознательно не отвечает на призывы Москвы запретить создание компьютерных вирусов

18.05.2021, Москва, Владимир Гладков

В то время как Россия давно криминализировала создание вредоносных компьютерных программ и «вирусов», США и многие другие страны Запада отказываются признавать такую деятельность незаконной.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существенным отличием Российской Федерации от других государств является то, что у нас криминализировано изготовление вредоносного программного обеспечения. Все наши попытки договориться на международном уровне о криминализации подобной деятельности закончились безрезультатно.

США постоянно отстаивают позицию о возможности изготовления вредоносного программного обеспечения, а уголовной составляющей отводят лишь его применение против конкретных субъектов. Криминализация производства вредоносного программного обеспечения по существу могла бы изменить ландшафт в современном информационном пространстве, существенно ограничив деятельность и возможности международных хакерских группировок», – сказал Мурашов.

Напомним, ранее российские эксперты по кибербезопасности обратили внимание на увеличение числа целенаправленных атак на российские научно-исследовательские институты.