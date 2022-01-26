Запад воздерживается от поставок на Украину наступательного воружения

Новости Украины

Позиция коллективного Запада сегодня сводится к тому, что переброски российских войск создают опасность войны на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, по мнению которого, позиции коллективного Запада по Украине сводятся сейчас к минимальному общему знаменателю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«А именно к тому, что опасность войны есть, что ее создают переброски войск РФ и их концентрация вокруг Украины, а также начавшиеся глобальные маневры российского военно-морского флота, в том числе отправка десантных кораблей с Севера на Юг, возможно, в Черное море. Есть консенсус в том, что НАТО не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины, если начнется война. Стороны также единодушны в том, что в этом случае против России будут приняты объединенные и очень жесткие санкции, которые пойдут гораздо дальше того, что есть уже сейчас», – сказал Арбатов «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что Запад намерен оказывать военную помощь Украине, но при этом ее характер не должен провоцировать Россию

«Хотя об этом и не говорится открыто, но совершенно ясно, что в Украину поставляются оборонительные системы, переносные противовоздушные ракеты, переносные противотанковые ракеты. Речи о чем-то более серьезном (к примеру, о тяжелой артиллерии или бронетанковой технике) пока не идет. Все делается по минимуму. Можно сказать, что со стороны западных государств это, скорее, символические шаги», – считает эксперт.