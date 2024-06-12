Запад введет войска на Украину – Климкин

Страны Запада в конечном итоге введут свои войска на Украину безотносительно ее членства в НАТО.

Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, это будет альтернативными членству в Альянсе гарантиями безопасности. При этом, «ядерный зонтик» Украине не дадут.

«Я не знаю, в этом ли году, но считаю, что это закончится конвенциональным присутствием наших партнеров тут, на нашей территории. Одновременно, скорее всего, будет достигнута договоренность – понятийная или политическая о том, что ядерное оружие не будет размещаться на нашей территории.

То есть конвенциональное присутствие – да, ядерное присутствие – нет. Такая модель, которая даже не привязана к формальному политическому решению по членству в НАТО, должна работать, поскольку это единственная модель, которая обеспечивает минимальное восприятие безопасности тут, внутри, и извне для Украины, создает понятную реальность безопасности», – заявил Климкин.