Запад взял Дурова в заложники, не имея другой возможности уничтожить Telegram

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Мессенджер Telegram стал эффективной площадкой в информационной войне, через которую по всему миру расходится информация о событиях в России и в зоне СВО. Это не устраивает Запад, которому Telegram надо захватить или скомпрометировать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется получить доступ к нашему общению, к нашим документам, к нашей чувствительной информации. Сейчас военные действия идут в Telegram в прямом и в переносном смысле. Бойцы на передовой используют Telegram для обмена информацией, координации действий, и в идеале враг хочет лишить нас этой возможности, либо пытаться повлиять на это, чтобы одержать победу», – считает Малькевич.

По его словам, миллионы людей подписаны на каналы военкоров и получают информацию о происходящем из первых рук.

«В Telegram приходят думающие люди, заводят там свои каналы, в том числе – это люди консервативных взглядов, разделяющие традиционные ценности. С ними коллективный Запад ведет борьбу, и, не имея возможности победить честно, пытается сбросить фигуры с доски каким-то образом, либо завладеть Telegram, либо, и это очень важно, скомпрометировать его», – уверен эксперт.

Он напомнил, что в Евросоюзе принят акт о цифровых услугах, и ответственность за работу платформы лежит на юридическом лице. Поэтому выдвинутые Дурову подозрения в наркотрафике, педофилии, торговле оружием и поддержке терроризма надо адресовать платформе Telegram, как юридическому лицу. Но на Западе предпочли сразу «взять заложника» и выбивать необходимое.

«Мы же все понимаем, что происходит в Ватсапе, что творится в социальных сетях, в том числе запрещённых и признанных экстремистскими в нашей стране. Там в полный рост весь этот букет – пропаганда ненависти, расизм, терроризм, экстремизм. Но это никого не волнует, это своё, родное, давно контролируемое», – подытожил Малькевич.