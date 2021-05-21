Запад закрыл глаза на украинский нацизм взамен на покорность Киева – Лавров

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Реакция Крыма и Донбасса на майдан и госпереворот на Украине в 2014 не могла быть какой-либо иной, однако Запад предпочитает этого не замечать и обвиняет во всём Россию.

Об этом в ходе форума «Новое знание» заявил министр МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за чего у нас происходит такой нехороший период в отношениях с Западом? Они поддержали антиконституционный переворот на Украине в феврале 2014 года, хотя накануне подписали гарантии, достигнутые между президентом тогдашним и оппозицией. Не прошло и 24 часов, оппозиция наплевала на эти подписи ЕС, захватила правительственные здания.

Первый инстинкт, который проявился у них – требования убрать законодательные гарантии русского языка. Понятно же было, что за люди пришли к власти. А потом на второй день начали говорить, что надо русских из Крыма выгнать. Направили туда так называемые поезда дружбы, молодчики с оружием, с дубинами пошли на штурм здания Верховного Совета Крыма, и конечно, реакция была крымчан той, которая была.

И на Востоке Украины, их сейчас называют террористами – тех, кто на Донбассе сейчас защищают свою землю, они же ни на кого не нападали. Они просто сказали: ребята, вы что там натворили, мы не хотим в этом участвовать, оставьте нас в покое, мы хотим понять, что происходит и как жить дальше. Их за это объявили террористами, на них напала вот эта новая хунта», – напомнил Лавров.

«Вот с тех пор продолжается весь этот процесс, и Запад объявил против нас санкции. Только потому, что сам оказался при этом беспомощен. А может даже кому-то это понравилось, что пришли к власти такие люди, которые хотя и с откровенным неонацистским настроем, менталитетом, но зато говорят: мы хотим дружить с Западом. Вот и всё. А дружить для них значит – слепо следовать советам», – добавил министр.