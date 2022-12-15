«Западу плевать на Крым, но Зеленского без захвата полуострова снесут» – Карасев

Внутриполитическая ситуация на Украине довольно нестабильна и пока находится в спящем режиме, утихомиренная войной, однако в случае любых компромиссов с РФ со стороны президента Зеленского, оппонеты снесут его с занимаемого поста

Об этом в эфире интернет-канала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западных подход состоит в том, чтобы согласиться с тем, что Украина потеряет вот эти территории, которые были аннексированные в ноябре месяце, но она не может пойти на это. Это поражение Запада. Тут даже не поражение Украины, а поражение Запада. Поэтому согласиться с тем, чтобы Украина поставила цель освобождения Крыма – это значит продолжение большой войны, возможно с перерастанием в Третью мировую войну. Позиция Блинкена такая: вернуться к реалиям 24 февраля 2022 года, потому что американцы понимают, что проблему Крыма не так будет возможно решить, как, допустим, возвратиться на границы 24 февраля. Во-вторых, это продолжение войны, с учетом необходимости увеличить в разы военную, финансовую и так далее помощь Украине», – заявил Карасев.

Он отметил, что для Зеленского вернутся на позиции 24 февраля, было бы самым приемлемым вариантом, однако тем самым он может спровоцировать очередной майдан.

«Вернуться на позиции 24 февраля, казалось бы, приемлемы результат для Зеленского. Вернуться на те границы, которые были не потеряны Зеленским, а потеряны были еще при предыдущей власти. Но украинская власть уже не согласится, потому что с точки зрения внутренней политики на Украине, которая нестабильна, и пока только якобы утихомирена войной и внешним врагом, она может с новой силой вспыхнуть, внутренняя политика, с вопросами для Зеленского. Зеленский не может пойти на это по политическим причинам. Либо есть третий вариант. Выдыхаются все. Конфликт замораживается без всяких перемирий, но постреливают. Тогда война может перерасти, например, закончилась война Ирака и Ирана в 1988 году, просто перестали стрелять, ни у кого не было сил», – привел пример политолог.