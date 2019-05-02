Запах горелого человеческого тела сильнее запаха денег – Олег Царёв

02.05.2019, Москва, Валентин Филиппов

У победителя президентских выборов Игоря Коломойского могут отобрать Зеленского. В битве украинских олигархов с международными корпорациями проигрывают русские. Москва пытается оказывать экономическое и политическое давление на Киевский режим. У Украины два варианта, оба хуже, но все антироссийские.

О Коломойских Народных Республиках, об убийствах русских в Одессе, Запорожье и Харькове, о том, что при любой демократизации и федерализации Украины, русские не получат никаких прав, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал бывший депутат перешедший на сторону людей Олег Царёв.

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Валентин Филиппов: Олег, здравствуйте.

Олег Царев: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: У меня к вам вопрос. Украина выбрала своего президента, наконец-то, и мы все гадали, как Москва к этому отнесется. И я обратил внимание: на НТВ вышел прекрасный сюжет-интервью с Игорем Валерьевичем, и Коломойский такой положительный, и девочка из НТВ его аж вылизывала. Я не знаю, что там было за кадром, но достаточно того, что было в кадре. И ещё мне понравился сейчас вброс такой, видео с какой-то вечеринки, где Игорь Валерьевич поёт Высоцкого. То есть, создается положительный образ нового украинского президента. Означает ли это, что с новым президентом Украины Игорем Валериевьчем Коломойским Москва нашла общий язык?

Олег Царев: Москва нашла общий язык с Игорем Валерьевичем Коломойским очень давно. В общем, был такой момент времени, когда он неосмотрительно высказался по поводу личных качеств Владимир Владимировича, и по поводу его роста, и по поводу всего остального – очень жестко, грубо. В общем-то, он где-то попутал – став политиком, продолжал вести себя как в бандитской бизнесовой среде, где разговаривал с конкурентами по бизнесу так: “Мы тебя рейдернем, ты такой, ты сякой”. Но, насколько я понимаю, через время что-то произошло такое, что он сделал все для того, чтобы загладить свою вину. Я не буду перечислять все, что он сделал, но, поверьте, сделал он тогда для того, чтобы отладить отношения с Россией, по Донбассу, по Иловайску, и для всего остального – очень-очень много. И с того времени он постоянно находится на контакте.

Правда, до этого он совершил много чего. Коломойский, кроме Днепропетровской, получил под контроль через губернаторов ещё Запорожскую, Харьковскую и Одесскую область. Ну вот, в Одессе они, чтоб поставить тогда своего партнера Палицу губернатором, организовали Одесскую Хатынь. До этого в Запорожье из Днепропетровска, чтобы сломать сопротивление, организованно отправили футбольныхультрас, и они устроили побоище. В СМИ запорожских антимайдановцев по тем событиям называли – триста спартанцев. По той же схеме разобрались с протестами в Харькове, договорившись с Кернесом, там тоже наших всех побросали в тюрьмы.

Вот после этого он в общем-то.… У него был такой период времени. И был период времени, когда он собирал свой актив, и говорил о том, что: “Смотрите: с Петром Порошенко мы не находим общий язык, у нас конфликт идет за конфликтом, а давайте-ка отделим четыре республики по сценарию Донецка и Луганска, будет четыре Народных Республики, и мы тут будем всем управлять”.

Поэтому были и такие моменты, и с того времени он находится в достаточно плотном контакте. К тому же есть ещё один аспект. Я не буду называть фамилии, но в России было две группы – одна группа поддержки Петра Алексеевича, а вторая – Юлии Владимировны. И он был самым главным модератором в группе Юлии Владимировны с Украинской стороны, которая потом преобразовалась в группу Владимира Зеленского. Те же самые ребята, которые были спонсорами там, плавно перекочевали в эту группу, не все, правда, нет Пинчука, нет Рината Ахметова в группе поддержки Зеленского. Поэтому контакты и сотрудничество продолжается с учётом задач, которые стояли перед выборами и после выборов. Фильм НТВ, а так же ряд публикаций, я считаю, связаны с желанием отбелить возможного партнера.

Валентин Филиппов: Ну, нашли они общий язык – замечательно. Но в общем-то все помнят и “десять тысяч за русского”, и одесская Хатынь не без его участия, и Запорожье не без участия…

Олег Царев: Не “не без участия”, а оно просто им было организовано.

Валентин Филиппов: Организовано, да. Ну, я так мягко, “не без участия” “судом не доказано”. Но то есть ради вот этого вот взаимопонимания между верхами опять будут жертвовать русскими?

Олег Царев: Ему то, по-видимому, вообще все равно. Мы с ним разговаривали на самой заре. Он, как только его поставили губернатором, меня набрал и сказал, что он мне звонит первому после назначения. “Олег, давай найдем общий язык, ну что мы каждый раз воюем…”. (Я уже один раз после местных выборов в 2005 году его и его людей с области вытолкал, и он как бы не хотел повторения этого сценария. До того момента Днепропетровская область была под его полным контролем, как Донецкая под Ахметовым). Я ему тогда сказал, что если будет принято решение по юго-востоку Украины, то мы можем с тобой договариваться, не договариваться, ты меня можешь просить о чем-то или не просить, выполнять я буду принятое решение. Решение так и не было принято. Я в отличие от остальных это знал. Наверное, знал это я один, (Кернес и Добкин это тоже узнали, поэтому и приняли решение сотрудничать с Коломойским). Знал в отличие от харьковских и одесских лидеров протестов, с которыми я, кстати, тоже говорил о том, что не стоит захватывать городские и областные администрации, не палите людей, ничем хорошим это не кончится. Как там, в стихах – “Наши не придут”.

Валентин Филиппов: Да, «А наши не придут… Такое время ныне –Не тот сегодня год, война совсем не та».

Олег Царев:

«Не выведет никто “За Родину!” на бомбах, Никто не прохрипит: “Даёшь стране угля!” Гуляют сквозняки в одесских катакомбах, Зашторен мавзолей под стенами Кремля».

И поэтому в Днепропетровске задержанных не было. Не совсем так. Были задержанные, я внес за них залог, Коломойский не мешал мне спасать задержанных ребят. Ребята потом уехали в Луганск. Сначала в Донецк, потом в Луганск.

Поэтому вот такая ситуация по Игорю Валерьевичу. С учётом всего вышесказанного мне кажется, что безнравственно то, что делает НТВ с Игорем Коломойским. И какие бы ни были политические конъюнктурные соображения, нельзя переступать через такое.

Валентин Филиппов: Ну, НТВ, наверно, делает это не по собственной инициативе. То есть российскому зрителю преподнесен такой очень приятный, такой старый милый еврей, русскоязычный, ироничный и слушающий Высоцкого, когда напьется. «Он все равно наш – он слушает «Балладу о борьбе», причем, в хорошем качестве».

Олег Царев: Мы когда с Игорем Валерьевичем разговаривали, он говорил: “Олег, ну что делить. Ну, ты же знаешь, какой я. Я же не говорю на украинском, Олег. Я же говорю на русском”.

Валентин Филиппов: То есть, вы считаете, что раз договорились, то в Москве пойдут на договоренности эти, и народ в этой ситуации не будет Москву волновать?

Олег Царев: Не знаю, знаете вы, но в Москве был приватизирован МоскомПриватБанк. Отделение московское было национализировано. Так вот, я не знаю, как на сегодняшний момент, но вплоть до последнего времени национализированный банк управлялся из Днепропетровска. На замену с украинского на российское программное обеспечение этому банку были выделены после национализации миллиарды рублей. Не сложно догадаться, в чьих карманах оказались эти деньги.

Валентин Филиппов: А заявление Владимира Владимировича о паспортах для всей Украины это пока только как в четырнадцатом: “Попробуйте только стрелять – мы будем стоять за спиной”?

Олег Царев: Не совсем так. Я думаю, что это как в Осетии. Только пока дипломатическими мерами принуждения к миру. Сейчас Зеленский может качнуться в одну, в другую сторону, но ему создают все условия для того, чтобы он не пошел по пути Петра Алексеевича. Эмбарго на поставки бензина, угля, и вот эти заявления о паспортах.

Безотносительно к этой теме, но, знаете, я помню, меня очень сильно возмущало во время блэкаута крымского, что половина Харьковской области снабжается электроэнергией из России. По-другому туда просто не подать электроэнергию, и вот там не прекращали подачу. В том числе и потому, что это выгодно для РАО «ЕЭС России».

Валентин Филиппов: Не знаю, хорошо это или плохо….

Олег Царев: Ну, я понимаю харьковчан. Я просто помню, какой ужас был здесь, в Крыму.

Валентин Филиппов: Ну, у меня в Севастополе говорят, ещё не самое страшное было. Но у нас было так: три часа был свет, шесть часов не было.

Олег Царев: У меня в санатории был ужас. Мы тогда только перешли в Россию, поскольку я бизнесмен с опытом, мы тут же освоили, как участвовать в тендерах, купили ключи, заплатили за участие в бирже и были полностью заполнены. И вот у меня полный санаторий пенсионеров, нет света, а на всем постсоветском пространстве, во всех санаториях, крупных заведениях, больших ресторанах, нельзя пользоваться газовыми печками. И электричества нет, а у меня чуть меньше тысячи голодных пенсионеров. И мы на кострах готовили еду, и потом я распорядился пойти купить газовые баллоны, купить печки, чтоб готовить на них. И у меня пришел главный инженер и говорит “Мы сейчас поедем – будем согласовывать с разрешительными службами”, а я говорю “Куда согласовывать, покупайте и ставьте под мою личную ответственность”.

Валентин Филиппов: Кстати, я вот по поводу положительного образа, мне интересно, как положительный образ сыграет в Москве. У нас же с 3-го мая выходит замечательное шоу на российском телевидении, где ведущим будет господин Зеленский. Шоу отснято заранее и пришло время запускать.

Олег Царев: Я ничего не имею против Владимира Зеленского, я буду смотреть, как он себя будет вести. И пока непонятно, чем закончится интрига вокруг Коломойского и Зеленского. Есть ещё варианты, что Игорь Валерьевич не будет управлять Зеленским

Валентин Филиппов: То есть, Вову перехватят

Олег Царев: По крайней мере, все для этого делают, для того, чтобы убрать Игоря Валерьевича. Посмотрим, хватит ли у зарубежных участников этой избирательной кампании для этого желания. Потому что инструментов у них достаточно, чтобы закрыть Игоря Коломойского в Израиле, сделать его постоянно не выездным. Все для этого есть, и уголовные дела и все остальное … будет ли принято такое решение, или они все-таки договорятся между собой. Посмотрим. Но сейчас пока передавливает Игорь Коломойский. И, насколько я знаю, Владимир Зеленский даже своего друга, соучередителя 95-го Квартала, Ивана Баканова, не может назначить главой администрации. Руководитель штаба исторически всегда становится руководителем администрации. Не всегда, но как правило. И Зеленский рассчитывал, что будет так, но пока ему не разрешают.

Валентин Филиппов: Ваш вояж по Москве. Там, насколько я понимаю, восторженность от победы Зеленского просто зашкаливает. Вы пытались донести правду, Вас слышат?

Олег Царев: У меня нет своей точки зрения по этому вопросу. У меня по Игорю Валерьевичу есть точка зрения. Я считаю, что запах горелого человеческого тела, он все равно перебьет запах денег, какой бы он ни был сладкий, притягательный, и какие бы политические цели не стояли. А что по Владимиру Зеленскому, я знаю, что идет сейчас война достаточно серьезная между его спонсорами. И угрозы от этих внутренних противоречий в команде сильнее, чем угрозы от Петра Порошенко или от лидера будущей оппозиции Юлии Владимировны. Поездка в Турцию была обусловлена как раз вот такими совещаниями. А где собираться? Собираться в Киеве, где до сих пор глава СБУ Василий Грицак работает на действующего президента?

Валентин Филиппов: В Ростове можно.

Олег Царев: Турция – идеальное место. Поездка туда была очень плодотворна для Владимира Зеленского. Я не знаю, какие решения приняты, но после этой поездки должна была быть какая-то определенность по Игорю Коломойскому, по главе администрации, по министрам. Туда летало достаточное количество людей, как из Украины, так и не из Украины. И в связи с этим, есть два сценария. Если Игорь Коломойский передавит вместе со своими товарищами иностранцев. Ну, кто эти товарищи? Это Гайдук, браться Суркисы, Хорошковский, Лёвочкин с Фирташем. Очень активно участвовал в избирательной кампании руководитель еврейской диаспоры Киева некий Александр Левин, застройщик, бизнесмен. Впрыгнул в круг друзей Зеленского Аваков, он перешел от Юли вместе с Игорем Валерьевичем в одном пуле.… Если они передавят, то он будет двигаться по пути Порошенко. Раздаст хлебные места товарищам-олигархам, будет коалиционное правительство, коалиционное – это значит, что эта коалиция товарищей поназначает своих министров, заберет атомную отрасль, кто-то заберет таможню, кто-то налоговую, и так далее. Коломойский попробует забрать НАК Нефтегаз, конечно, потому что это ему близко.

И вот так это будет двигаться. Если передавят западные партнеры, то я так думаю, что олигархов дистанцируют, и мечта Западного мира убрать олигархов из украинской власти будет осуществлена. Западные корпорации приватизируют землю, нераспроданные украинские активы, зайдет крупный бизнес…. Он не может сейчас зайти, потому что ему некуда заходить, олигархи его не пускают. А если их убрать из власти, в реальной конкуренции они, конечно, проиграют мировым корпорациям. При этом, я думаю, что реально произойдет демократизация жизни, они каким-то образом там попустят свободы … но это не значит, что будут разрешены какие-то пророссийские движения.

Я надеюсь, что проблема Донбасса будет решена как при Коломойском, так и при иностранцах. Каким-то образом война прекратится.

Валентин Филиппов Понятно. Русский язык нам не вернут обратно.

Олег Царев: Вот сейчас я разговариваю со своими товарищами из Верховной Рады, они говорят «Вот мы сейчас всерьез говорим о том, чтобы проголосовать за закон, который не проголосован ни в одном государстве постсоветском – это закон о спецкомиссиях». Помните, это когда депутаты или сенаторы вызывают какого-нибудь политика или кого-то ещё и допрашивают его.

Валентин Филиппов: Это красиво, об этом фильмы снимать можно.

Олег Царев: Это хороший механизм. Запустить закон о референдуме, закон об импичменте и ещё ряд законов, которые позволят гарантировать общественный договор между властью и обществом.

Валентин Филиппов: Но нам же не разрешат провести по второму государственному языку референдум?

Олег Царев: А мы и не проведем. Tы же видишь, как ведут себя русские на Украине. Я когда в первый раз попал в Верховную Раду, потратил на русский язык очень много времени, у меня до 300 не хватало 1-2 голоса, чтобы отправить в Конституционный суд изменения в Конституцию. Собирал подписи, у меня уже было почти 300 голосов … чуть-чуть не дотянули, да. И каждый созыв это было все сложнее.

Валентин Филиппов: А 4 000 000 подписей граждан? Было такое, что можно собрать подписи граждан, которые требуют референдума.

Олег Царев: Голосование все равно необходимо. 300 голосов в Верховной Раде для изменения Конституции надо. И настроение было такое у депутатов. Да, подписывались. С кем-то надо было садиться и обсуждать, разговаривать, но большинство – «За русский язык? Да, я подпишу». Мажоритарщики практически все были за. Я к чему? К тому, что два сценария, и по обоим сценариям, я думаю, что Минские соглашения, скорее всего, будут выполнены. По обоим сценариям, я думаю, что в какой-то степени восстановятся отношения с Россией, с Крымом, железную дорогу пустят, воду скорее всего дадут. Но все равно по обоим сценариям Украина будет уходить от России. Только при сценарии олигархическом Зеленского возненавидят чуть раньше, чем возненавидели Петра Порошенко, потому что у нас каждого следующего президента ненавидят быстрее, чем предыдущего. И он уйдет, первый созыв он отбудет, второй – нет. Если будет западный сценарий, то продадут землю, продадут активы, зайдут корпорации, будут делать дешевые кредиты, внешняя демократизация, возможно, вырастет уровень жизни, потому что под продажу земли МВФ обещал 100 миллиардов долларов. У меня в МВФ есть знакомые, они говорили: “Будет принят закон, значит, мы открываем Украине такую кредитную линию”, то есть залог какой-то появляется. И опять же, люди, которые на селе, они продадут за копейки землю, но продадут, получат за это деньги, эти деньги пойдут в экономику. И по этой причине Украина гораздо быстрее будет идти в сторону Запада, но для людей этот вариант будет чуть лучше, потому что Украина все-таки с этапа олигархического капитализма начнет движение в сторону развитого капитализма, пускай колониального, но всё же.

Валентин Филиппов: Я хотел, конечно, задать традиционный вопрос: А когда мы будем делить нашу Украину? Ну, я уже понимаю, что наших там нет при любом раскладе. То есть, у нас надежда только оторвать Донбасс, в принципе?

Олег Царев: Я думаю, сейчас будут делать все для того, чтобы вынудить Зеленского выполнить Минские соглашения так, как они записаны.

Валентин Филиппов: Ну, так это, вообще, практически федерализация Украины получится.

Олег Царев: Да, будет федерализация Украины, но, насколько я знаю, для Трампа, в отличие от демократов, сам по себе конфликт с Россией не самоцель.

Валентин Филиппов: То есть, есть вероятность, что на Украине на какое-то время наступит какая-то стабилизация и даже какой-то рост? Что люди смогут продать свою недвижимость, получить какие-то деньги, чтобы покинуть Украину? Потому что на сегодняшний день получается, что граждане Украины как крепостные. У них и денег нет, и все нажитое непосильным трудом за жизнь они никак не могут реализовать, чтобы оттуда уехать. То есть, появится такая единоразовая премия за то, что ты жил на Украине, и можно попасть в рай, ну не в рай, а просто сбежать?

Олег Царев: Я думаю, что да, деиндустриализация будет продолжаться, количество рабочих мест будет уменьшаться, люди будут выезжать и, к сожалению, ничего такого, что кардинально поменяло бы те тенденции, которые заложены, я не вижу.

Валентин Филиппов: В общем, за Украину воевать нашим детям, а может, и внукам. В этом поколении мы её уже не вернем.

Олег Царев: Посмотрим. В мире меняется ситуация, меняется кардинально, меняется просто на глазах, причем очень быстро, исторические события сейчас буквально летят. Каждый год что-то кардинально меняется. Мы живем в такое время, когда все может поменяться очень быстро, и если поменяется в глобальной расстановке Китай, Россия, Индия, Бразилия, Соединенные Штаты, то вопросы постсоветского пространства тоже будут решаться в зависимости от того, как во всем мире будет все происходить. Мы все пытаемся понять, исходя из событий внутриукраинских. А это не правильно.

Валентин Филиппов: Да, но извините, на сегодняшний день нашим русским запрещают говорить на русском, например, получать образование на русском. То есть, если мы раньше жили в своей Одессе, мы знали, что в мире там что-то происходит, но наша задача сохранить свою ментальность, свою культурную среду традиционную. Воспитать своих детей таким образом, что когда придет Россия, мы как бы готовы, мы дождались. Но на сегодняшний день делается все для того, чтобы не дождались. И когда придет Россия, на этом месте будут какие-то рагули сидеть.

Олег Царев: Они к тому времени уже поживут в городе, очеловечатся….

Валентин Филиппов: Они очеловечатся, но украинська мова будет, так сказать, основной к тому времени.

Олег Царев: Возможно, мы все вместе перейдем на английский, и это будет не так важно.

Валентин Филиппов: На китайский, Олег Анатольевич, на китайский. Можно долго спорить о том, чем лучше кушать – ложкой или вилкой, но китайскими палочками едят большинство.

Олег Царев: Академик Капица, кроме того, что был великолепный физик, ещё делал макро-прогнозирование, как будет развиваться человечество, и по его прогнозам наступит ещё при жизни наших детей стабилизация численности земного населения. И, исходя из этого, наступит золотой век. Не надо будет строить новые дома, квартиры, дороги, и как бы за счет этого жизнь станет гораздо проще, это первое, а во вторых, произойдёт первый подъем Китая, он выходит на экономику номер один в мире, и действительно китайский язык будет очень важен. Но после него стартует Индия, в Индии государственный английский язык, и он тогда суммируется с Соединенными Штатами, с Европой, и опять-таки английский восстанавливает статус-кво.

Валентин Филиппов: Что я хотел сказать, ну хотел сказать спасибо, как всегда. С очень оптимистическим выражение лица очень не оптимистические вещи мы узнали от Олега Царёва, прогнозы которого все время сбываются и сбываются.

Олег Царев: Лучше бы они не сбывались. Я говорил о том, что выберут Зеленского, и говорил “Дай бог, чтоб я ошибся. Вот пускай хоть раз я ошибусь”. Ситуация с Порошенко была более… в случае если бы остался Порошенко, я не говорю «выиграл», выиграть он не мог, если бы он остался президентом, для нас ситуация была бы проще.

Валентин Филиппов: Радужная.

Олег Царев: Определенней, да.

Валентин Филиппов: Да, можно было бы уже, наконец, задействовать ВКС.