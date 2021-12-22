Запрещенная Компартия Грузии публично отпраздновала день рождения Сталина

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Около 50 человек собрались вчера перед домом-музеем Иосифа Сталина в Гори. Так сторонники Компартии Грузии отметили 142-ю годовщину со дня рождения советского вождя.

Стоит заметить, что в Грузии зачастую представляют Сталина гениальным менеджером, создателем и руководителем сильнейшего государства, но без упоминания социального содержания этого самого государства.

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С другой стороны, Сталина показывают как «спасителя» Грузинской православной и православия вообще от посягательств троцкистских «космополитов-безбожников». ГПЦ сама активно создает такой имидж Иосифа Виссарионовича, используя имеющие рычаги пропаганды. Некоторые довольно известные «медийные сталинисты» вообще изображают его как переодевшего в китель священнослужителя, проникшего в большевистскую партию и всю жизнь борющегося против этого самого большевизма.

Как ни странно, Сталина и вместе с ним и другого советского государственного деятеля грузинского происхождения — Лаврентия Павловича Берию берут на «вооружение» также и националистические политические течения, берущие началоа от националистического антисоветского движения конца 1980-х.

Дом-музей Сталина в Гори.

Эти странные тенденции являются кривым отражением стремлений грузинского населения к более справедливому и похожему на советское общество. Слабое левое движение не способно задать свою повестку, что усложняется действием закона под циничным названием «Хартия свободы», запрещающего коммунистическую идеологию. Это закон был принят еще в 2011 году за год падения режима Саакашвили.

Коммунисты, организовавшие митинг перед музеем Сталина, в своих выступлениях отметили реакционность вышеупомянутых тенденций вокруг личности вождя и давали свою оценку в интервью разным телеканалам, побывавших на акции. В противовес грузинские журналисты задавали вопрос, был ли Сталин «кровавым диктатором», а Россия – оккупантом.

На митинге было озвучено недавнее решение апелляционного суда Грузии сохранить в силе решение нижестоящей инстанции о законности конфискации 300 медалей, посвященных 75-летию победы в ВОВ, отобранных у члена Компартии грузинской таможней на границе. Решение апелляционного суда уже оспорено в последней инстанции – в Верховном суде. Присутствующий на митинге коммунист, объявил о своей решимости довести иск до европейского суда по правам человека, а также оспорить конституционность самого закона «Хартия свободы» в Конституционном суде в городе Батуми.

Вагон Сталина на территории музея.

Представители левых общественных и профсоюзных движений сообщили также о намерений создать «единую социалистическую платформу» и уже сейчас начать готовить «Красный Первомай» в противовес «Первомаю» проправительственного профсоюзного объединения. Оппозиционная первомайская акция с красными флагами в последний раз в Грузии проводилась несколько лет назад.

30-летие разрушения Советского Союза Грузия встречает глубоким экономическим и острейшим политическим кризисом, когда нынешняя олигархическая власть зубами держится за рычаги правления, а бывший президент – предводитель другой фракции олигархии – изолирован в военном госпитале в том же самом городе Гори, где коммунисты провели малочисленный антикапиталистический митинг.

Дом, где родился Сталин.

К слову, сказано и нужно отметить, что в этот же день, 21 декабря, сторонники Саакашвили отмечают день рождения и своего «вождя». В другом конце города Гори они горячо приветствовали Михаила, собравшись возле военного госпиталя, а в центре Тбилиси, ко дню рождения своего предводителя, организовали митинг и объявили начало «массовой акции голодания» с требованием его немедленного освобождения.