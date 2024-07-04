Запретить православие Московского патриархата! Сектанты Одесской области вылезли из нор

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Горбатый в таких случаях говорил «Сядь, Промокашка, не мелькай». Похоже на ситуацию, о которой пойдет речь.

Есть при Одесской обладминистрации общественный совет — самое гнилое место из всех возможных, и если вам на ум придет какой-нибудь самый отмороженный «одэсэць», то с вероятностью 99,9% он окажется выкормышем этого совета. Поэтому неудивительно, что его адепты опять отличились.

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А именно — обратились к депутатам с требованием поддержать скандальный законопроект 8371, который предусматривает запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Как будто и без них не добивают каноническую церковь. Но мелькнуть надо.

Следует обратить внимание на названия организаций, требующих запрета, которые ясно говорят об их сектантском происхождении, например, «Райский холм» и «Дух Добродетеля». Также среди подписантов «Союз взаимопомощи», «За качество жизни в Украине», «Организация инвалидов «Достойная жизнь», «Качество жизни», «Украинские студенты за свободу», «Второй Фронт».

Все эти конторы, наименования которых просто-таки кричат о существовании на объедках грантоедов рангом повыше, заявляют, что русская православная церковь ведет пропаганду и «восхваляет российскую агрессию, армию и военно-политическое руководство», поэтому представляет серьезную опасность для национальной безопасности Украины. Прям лично понижает инвалидам качество жизни…

«Законопроект о запрете УПЦ МП и других религиозных организаций, связанных с Россией, Рада приняла в первом чтении в октябре прошлого года. Но с тех пор его не выносят на голосование во втором чтении и в целом. Наша цель — сделать так, чтобы наконец приняли закон, для этого наша общественная организация присоединяется к инициативе и просит депутатов подписать обращение к председателю Верховной Рады о вынесении на рассмотрение этого законопроекта и поддержать его принятие», — поясняют сектанты из «Духа Добродетеля».

Главное, что все это происходит походя и даже с выгодой — и оккупантам из обладминстрации удобно, так как отвлекает внимание от сотен уголовных производств по подозрению в коррупции и обворовывании ВСУ — «зато смотри, Киев, какую «свидомисть» мы привили общественности!». И «общественность» не в обиде — сектантам конкуренции меньше, инвалидам… впрочем, про объедки я уже сказал. И в этом даже нет какой-то другой идеи. Просто Промокашка, и просто Горбатый — бандиты, но разной масти.

И только православную церковь Московского патриархата продолжают добивать политические репрессии.