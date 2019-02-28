Защита прав русских на Украине станет уголовным преступлением

28.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Сегодня Верховная Рада проголосует за языковой законопроект, который предусматривает уголовное наказание за слова в защиту прав национальных меньшинств.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гоголь теперь в оригинале на Украине вообще будет запрещён. То есть, всё, если примут этот закон, а его, конечно, примут, книгопечатание на русском языке тоже запрещается.

Причём, они сейчас внесли целый ряд поправок во вторую версию закона, теперь даже то, что сказал Василь (украинский политолог Василий Вакаров, русин – ред.), что такие-то меньшинства лишаются прав – это уже будет уголовным наказанием. За это уже, согласно законопроекту, за который будут голосовать в четверг, за одну эту фразу можно привлекать к уголовной ответственности», – заявил Корнилов.

«Гоголя и прочих малороссийских писателей, писавших на своём родном русском языке, в том числе, как Тарас Шевченко, уже фактически нельзя будет издать в оригинале. Только в переводе на украинский или – заметьте, английский язык или языки ЕС. Они уже на всякий случай английский язык вынесли отдельно», – добавил эксперт.