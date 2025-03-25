«Защитить свою семью можно только так»: украинцам советуют бежать из страны
Украинский неонацизм не обойдёт стороной никого.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня был дом, квартира и все остальное. Но когда начались изменения в виде Майдана, когда началось изменение уже законодательства, когда к моему ребенку малолетнему в школе приходила вот эти исполнители воли Юлии Тимошенко, это 2005 год, постановление Кабмина Украина номер 1033 о запрете русского языка в школах.
Вот тут я понял, что да, вот весь мой выстроенный такой классный удобный мирок рушится, потому что извне в него вломилась куча ублюдков, которые жить мне уже не дадут. И вот после этого, да, я начал активно этому противодействовать. И вот это проблема, которая так или иначе будет затрагивать всех из нас, каждого из нас», – сказал Онуфриенко.
Он посоветовал всем, у кого есть возможность, бежать с Украины или остаться для борьбы с неонацистами.
«Мы, живя в эпоху перемен и пытаясь выстраивать свое благополучие в узком кругу, никогда не обеспечим собственную безопасность без того, чтобы бороться в значительно больших объемах, в значительно большем государственном объеме. И здесь просто каждый должен решить. Если ты не можешь, не готов на это, хватай руки в ноги и уезжай. Куда хочешь. Я не агитирую в Россию. Можешь в ЮАР сбежать, если тебе это проще.
Просто там, где ты живешь [на Украине], тебя в покое не оставят. Вы поймите это, оцените свои возможности и в соответствии с ними действуйте. Защитить свою семью вы сможете только так», – подытожил эксперт.
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