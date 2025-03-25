«Защитить свою семью можно только так»: украинцам советуют бежать из страны

Украинский неонацизм не обойдёт стороной никого.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был дом, квартира и все остальное. Но когда начались изменения в виде Майдана, когда началось изменение уже законодательства, когда к моему ребенку малолетнему в школе приходила вот эти исполнители воли Юлии Тимошенко, это 2005 год, постановление Кабмина Украина номер 1033 о запрете русского языка в школах. Вот тут я понял, что да, вот весь мой выстроенный такой классный удобный мирок рушится, потому что извне в него вломилась куча ублюдков, которые жить мне уже не дадут. И вот после этого, да, я начал активно этому противодействовать. И вот это проблема, которая так или иначе будет затрагивать всех из нас, каждого из нас», – сказал Онуфриенко.

Он посоветовал всем, у кого есть возможность, бежать с Украины или остаться для борьбы с неонацистами.