«Заслуженный» учитель России промышляла доносами на коллег

Елена Острякова .  
24.07.2023 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 891
 
Дзен, Запад, Образование, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Сбежавшая из России историк-русофоб Тамара Эйдельман писала доносы на своих коллег по педагогическому институту.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» рассказал историк Евгений Спицын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавшая из России историк-русофоб Тамара Эйдельман писала доносы на своих коллег по педагогическому институту....

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«Я, когда пришел в 2016 году в МПГУ им Ленина, то первый донос на меня был именно от нее. Я знать не знал, кто это такая. Там было написано: МПГУ был ленинский, теперь он стал сталинский. Вот, типа пришел сталинист. Я этим идиотам всегда говорил, что сталинист – это высокое почетное звание. Я пока его не заслужил», – сказал Спицын.

Эйдельман – заслуженный учитель Российской Федерации (2003 год), отличник народного просвещения РСФСР. В апреле 2021 года представила в «Ельцин-центре» свой авторский цикл материалов по истории. В марте 2022 года сбежала в Португалию, признана физлицом-иностранным агентом.

Сейчас она в интервью украинским СМИ называет Россию «фашистским» государством и распространяет фейки о том, что в России «сажают за кроссовки».

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