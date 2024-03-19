«Заснули в российском Крыму, а проснулись в украинском»: Хрущёву никогда этого не простят

Законодательная инициатива отменить как незаконный указ времён Никиты Хрущёва о передаче Крыма в состав УССР политически оправдана, хотя и не имеет практического смысла.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в интервью «Дума. ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это чисто политический жест. С практической точки зрения люди уже сказали, выбор сделали. Проблема с 1954-м годом основная в чём? В том, что тогда людей вообще не спрашивали. В 1991 году у нас хотя бы спросили, да, этот выбор в итоге не был реализован, но именно тогда была восстановлена республика. Мы до сих пор отмечаем 20 января День республики, когда ещё при существующем Советском Союзе сделали свой однозначный демократический выбор. Тогда нас хотя бы спросили, а в 1954 году нас, как мешок картошки, передали в состав другой республики. У меня родители вечером заснули в российском Крыму, а проснулись в украинском», – отметил крымский депутат.

По словам политика, пока Украина была в составе союзного государства, это не составляло какой-то проблемы. Но после того, как Украина при содействии Западных партнёров взяла антироссийский курс, и в начале словами экс-президента Леонида Кучмы стала называться «не Россия», а после и вовсе превратилась в «Анти-Россию». Тогда стали понятны все трагические последствия волюнтаристского решения, принятого лично Хрущёвым, при поддержке горстки политических бюрократов.

«Я не знаю, насколько это важно с правовой точки зрения, перспектива реализации этой законодательной инициативы, но политически я её поддерживаю. Потому что всё, что было сделано в 1954 году – это неправомочно, это не демократично по своей сути. Это не имеет никакой юридической силы. Но с этой реальностью мы жили более 30 лет», – подчеркнул Бахарев.

По его мнению, если бы выбор крымчан был реализован еще в 1991 году, то Крым не стал бы частью Украины.

«Потому что законодательство Союза было таким, что, если бы Украина поставила вопрос о выходе из Советского Союза, то Крым уже и с автономным статусом имел право провести референдум. Высказаться – выходит ли он вместе с Украиной из состава Советского Союза, либо же он будет самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. И то, что тогда это не было сделано, что Крым, а, самое главное, Севастополь, который вообще был городом союзного подчинения и никогда Украине не принадлежал, и как он вообще оказался в составе Украины – это нонсенс, все привело к референдуму 2014 года», – считает депутат.