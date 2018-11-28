29.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

«Заткнись!» – Трюхана заставили выслушать, чем обернётся Азовский поход

Блокада Мариуполя и Бердянска, ужесточившаяся после очередной украинской провокации в море, нанесет невосполнимый ущерб экономике Украины.

Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Здесь есть большой риск для Украины. Если будет перекрыт Керченский пролив, то будет нанесён колоссальный удар по двум портам – Мариуполю и Бердянску.

Я поясню ситуацию. Возьмём Мариуполь: 3 крупнейших завода, два из которых – металлургические, один – машиностроительный – это львиная доля экспорта Украины.

Бердянск – это зерно, – начал рассказывать Копатько, но его несколько раз попытался прервать присутствующий в студии украинский политолог Вадим Трюхан.

«Заткнись!» – не выдержав, закричал Копатько.

«До войны Донецкая область давала 25% экспорта страны», – напомнил он.

«Если встанет Мариуполь, хотя я и слышал от экспертов, что можно по суше что-то гнать в Одессу и Ильичёвск, так вот, если станет полумиллионный Мариуполь, то будет очень серьёзная проблема, потому как это львиная доля нынешней украинской экономики, и это риск для Рината Ахметова. Второе – это риск для Украины в плане экспорта зерна, помимо того, что это идут Одесские порты, Бердянск тоже имеет отношение», – рассказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть