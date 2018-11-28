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«Заткнись!» – Трюхана заставили выслушать, чем обернётся Азовский поход
Блокада Мариуполя и Бердянска, ужесточившаяся после очередной украинской провокации в море, нанесет невосполнимый ущерб экономике Украины.
Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Здесь есть большой риск для Украины. Если будет перекрыт Керченский пролив, то будет нанесён колоссальный удар по двум портам – Мариуполю и Бердянску.
Я поясню ситуацию. Возьмём Мариуполь: 3 крупнейших завода, два из которых – металлургические, один – машиностроительный – это львиная доля экспорта Украины.
Бердянск – это зерно, – начал рассказывать Копатько, но его несколько раз попытался прервать присутствующий в студии украинский политолог Вадим Трюхан.
«Заткнись!» – не выдержав, закричал Копатько.
«До войны Донецкая область давала 25% экспорта страны», – напомнил он.
«Если встанет Мариуполь, хотя я и слышал от экспертов, что можно по суше что-то гнать в Одессу и Ильичёвск, так вот, если станет полумиллионный Мариуполь, то будет очень серьёзная проблема, потому как это львиная доля нынешней украинской экономики, и это риск для Рината Ахметова. Второе – это риск для Украины в плане экспорта зерна, помимо того, что это идут Одесские порты, Бердянск тоже имеет отношение», – рассказал он.
Метки: Азовское море, Бердянск, Вадим Трюхан, Евгений Копатько, Мариуполь
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