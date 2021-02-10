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10.02.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Соотечественники, Украина
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Затулин призвал власть усилить работу с соотечественниками Белоруссии и Украины

Новости Украины

Россия должна вести работу с соотечественниками, даже если этому препятствуют официальные власти тех стран, где они проживают.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Затулин, Россия недостаточно работает с русскоязычными гражданами зарубежных государств.

«Работать надо со всеми. А самое главное, что я всегда утверждал, – надо не преувеличивать работу с элитой, с властями в ущерб работе с массой населения. Особенно там, где масса наших соотечественников. На Украине, в Белоруссии, Молдове и Приднестровье. Там же огромная масса русского, русскоязычного населения», – сказал политик.

«И надо через головы правителей, президентов, депутатов находить к ним ход, находить с ними средства общения. Отсюда телевидение, интернет и так далее. Мы это делаем, но делаем, конечно, недостаточно. У нас существенно меньше для этого возможностей, чем у каких-нибудь Соединенных Штатов и «Телеграмм» с «Гугл» или еще с кем-то», – заявил Затулин.

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