Заукраинцы в Москве устроили желто-голубой флешмоб. Пришлось вмешаться полиции

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Полиции пришлось прекратить устроенную либералами провокацию – якобы «спонтанное» возложение желтых и синих цветов к памятнику Лесе Украинке в Москве в память о погибших в Днепропетровске, где обрушился жилой дом в результате неудачной работы украинской ПВО (по другой версии, здание было подорвано СБУ с целью обвинить Россию).

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Правоохранителям пришлось задержать нескольких человек. Интересно, что еще с утра на месте дежурила камера немецкого телеканала, а затем и СМИ-иноагенты, стремящиеся зафиксировать картинку «поддержки Украины» и «зверств Путина».

О том, что за публика собралась возле памятника, можно судить по сообщению в блоге московского либерала Александра Ясленкова, который фотографируется на фоне украинского тризубца и ходит с желто-синей ленточкой на ожежде.

«В полном восторге от москвичей, стихийно создавших антивоенный мемориал. Давно я не испытывал такого воодушевления и душевного подъема. Когда я подошел, у памятника уже была пара молодых людей. И люди постоянно подходили. Почти каждую минуту. С цветами. Желтыми и голубыми в том числе. Надеюсь, они видны на моих снимках…

Потом пришла женщина с цветами. Она сама из Днепра, и ее родственники жили в том самом доме с фотографии. Выжили. Женщина очень хорошая, писала «Нет войне» в лифте весь прошлый год, а уборщики стирали. И вот так всё время, пока я стоял у памятника, подходили люди, фотографировали, клали цветы. Десятки людей за тот час, что я провел на мемориале. Он рос прямо на моих глазах, наполняя меня воодушевлением и гордостью за сограждан, протестующих против войны и ее жестокостей. Только одна бабка с собакой и дедом против высказалась, – ей пирамидка не понравилась, ЛГБТ она в ней увидела. Явная телезрительница и жертва пропаганды, что ей такое в детской игрушке мерещится.

А в целом реакция москвичей меня очень порадовала. Так много противников войны, сочувствующих Украине и украинцам», – написал Ясленков.