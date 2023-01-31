«Завидуйте тем, кто агент влияния Запада»: Противник действовал одинаково в Киеве и в Москве

Любовь Смирнова.  
31.01.2023 08:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


И в России, и на Украине Запад действовал по одинаковой схеме – прикармливал одну и ту же прослойку в столицах, чей образ жизни и «история успеха» становились объектом зависти для остального населения.

Об этом заявил политолог Семен Уралов в своем аудиоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И в России, и на Украине Запад действовал по одинаковой схеме – прикармливал одну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ключик с помощью которого подбирали взлом нас, ну и Майдан, и всё остальное, оно было как раз настроено с помощью социальных систем в наших столицах. То есть то, что называется «западнизация».

И западнизация всех была не нужна, достаточно было западнизировать столицу, её какую-то часть – интеллигенцию, средний и крупный бизнес, творческую элиту, – и всё, дело в кармане.

То есть, завидуйте тем, кто агент влияния Запада. Их образ – это образ успешности.

Это становилось маркером успешности и разлагало общество.

Но было при этом для определённой прослойки, как минимум не очень дружественной, маркером успешности. Вот это вообще трагедия была страшная», – уверен политолог.

Он считает вредным недооценивать западных специалистов, ведущих войну против России.

«А наши распустяйство и пустобольство – это то, что может нас самих завести туда же, куда завело Украину. Потому что Украина – это и есть мы», – заключил Уралов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть