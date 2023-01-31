«Завидуйте тем, кто агент влияния Запада»: Противник действовал одинаково в Киеве и в Москве

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И в России, и на Украине Запад действовал по одинаковой схеме – прикармливал одну и ту же прослойку в столицах, чей образ жизни и «история успеха» становились объектом зависти для остального населения.

Об этом заявил политолог Семен Уралов в своем аудиоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключик с помощью которого подбирали взлом нас, ну и Майдан, и всё остальное, оно было как раз настроено с помощью социальных систем в наших столицах. То есть то, что называется «западнизация». И западнизация всех была не нужна, достаточно было западнизировать столицу, её какую-то часть – интеллигенцию, средний и крупный бизнес, творческую элиту, – и всё, дело в кармане.

То есть, завидуйте тем, кто агент влияния Запада. Их образ – это образ успешности.

Это становилось маркером успешности и разлагало общество.

Но было при этом для определённой прослойки, как минимум не очень дружественной, маркером успешности. Вот это вообще трагедия была страшная», – уверен политолог.

Он считает вредным недооценивать западных специалистов, ведущих войну против России.

«А наши распустяйство и пустобольство – это то, что может нас самих завести туда же, куда завело Украину. Потому что Украина – это и есть мы», – заключил Уралов.